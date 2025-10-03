Nine Inch Nails Expand 'Peel It Back' Tour With Over 20 New Stops
October 3, 2025
Nine Inch Nails have announced the second North American leg of their "Peel It Back" tour, set to kick off in February of 2026, in New Orleans, Louisiana.
The "Peel It Back" tour, which is the band's first tour in three years, has already attracted over 450,000 fans across its two legs. The newly released tour dates will begin on February 5 in New Orleans, Louisiana, and will include stops in major cities like Washington, D.C., Austin, Las Vegas, and San Francisco before concluding on March 16, in Sacramento, California.
Boys Noize will join the band on all upcoming dates, continuing their collaboration from previous tour legs.
Nine Inch Nails "Peel It Back" 2026 Tour Dates
February 5 — New Orleans, LA
February 7 — Jacksonville, FL
February 10 — Charlotte, NC
February 11 — Washington, DC
February 13 — Boston, MA
February 14 — Newark, NJ
February 16 — Montreal, QC
February 18 — Hamilton, ON
February 20 — Columbus, OH
February 22 — Grand Rapids, MI
February 23 — Milwaukee, WI
February 25 — St. Louis, MO
February 27 — Tulsa, OK
March 1 — Austin, TX
March 3 — Dallas, TX
March 6 — Glendale, AZ
March 7 — Las Vegas, NV
March 9 — San Diego, CA
March 10 — Anaheim, CA
March 13 — Salt Lake City, UT
March 15 — San Francisco, CA
March 16 — Sacramento, CA
This story originally appeared in iHeartRadio