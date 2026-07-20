iHeartRadio Fiesta Latina 2026: Myke Towers, Manuel Turizo y más

La noche más grande de la música latina regresa a Miami. iHeartRadio Fiesta Latina 2026 vuelve al Kaseya Center el sábado 17 de octubre, reuniendo en Miami a un elenco multiestelar que abarca desde reggaetónhasta el pop latino para una noche inolvidable. Los boletos saldrán a la venta el martes 28 de julio de 2026 a las 10:00 a.m. ET a través de Ticketmaster.com

La edición de este año contará con un impresionante lineup de artistas líderes en las listas de popularidad, entre ellos Myke Towers, Blessd, Farruko, Manuel Turizo, Eladio Carrión, FloyyMenor, Greeicy, Alleh y Rey Tony y Helabusador “Los Titis”. La noche será conducida una vez más por Enrique Santos, presidente y director creativo de iHeartLatino, además de personalidad al aire de iHeartRadio.

Lin-Manuel Miranda recibirá el iHeartRadio Corazón Latino Award

Este año, el iHeartRadio Corazón Latino Award será otorgado al compositor, letrista y actor Lin-Manuel Miranda en reconocimiento a sus extraordinarias contribuciones a la cultura latina y las artes. (Nota: Miranda será homenajeado y no se presentará como artista durante el evento.)

Orgulloso de sus raíces puertorriqueñas, Miranda transformó el teatro estadounidense y la música popular con el galardonado musical In the Heights y el fenómeno cultural Hamilton, para luego llevar los sonidos e historias latinas a una audiencia global a través de las producciones de Disney: Encanto y Moana. Ganador de premios Emmy, Grammy, Tony y del Premio Pulitzer, Miranda ha dedicado su carrera a impulsar las historias, artistas y comunidades latinas en los escenarios más importantes del mundo. El Premio Corazón Latino celebra no solo su incomparable legado creativo, sino también su compromiso constante con la promoción de la cultura latina a través de las generaciones.

¿Cómo conseguir boletos para el iHeartRadio Fiesta Latina 2026?

Venue: Kaseya Center, Miami, Florida

Kaseya Center, Miami, Florida Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026

Sábado 17 de octubre de 2026 Venta al público general: Martes 28 de julio de 2026 a las 10:00 a.m. (ET)

Martes 28 de julio de 2026 a las 10:00 a.m. (ET) Dónde comprar: Ticketmaster.com

La demanda de boletos para el iHeartRadio Fiesta Latina suele ser muy alta cada año, por lo que se recomienda a los fans estar listos en cuanto se abra la venta general a las 10:00 a.m. (ET) del 28 de julio.

Durante más de una década, iHeartRadio Fiesta Latina se ha consolidado como la principal celebración anual de la música latina en Estados Unidos: un escenario único que reúne reggaetón, música urbana, salsa, bachata, merengue y pop latino, además de servir como escaparate tanto para leyendas consagradas como para los artistas que están definiendo el futuro del género. El elenco de 2026 refleja esa diversidad, combinando a superestrellas globales como Myke Towers, Farruko y Manuel Turizo con figuras emergentes como FloyyMenor y Alleh, todos bajo el mismo techo en Miami, el corazón palpitante de la escena de la música latina en Estados Unidos.