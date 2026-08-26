Find When Your Favorite College Football Team Is Playing This Week
By Bill Galluccio
August 27, 2026
The college football season is underway! Find out when your favorite team is playing and listen to select games on our free iHeartRadio app! See the full week 1 schedule below:
Saturday, August 29
North Carolina vs. TCU — 12:00 PM ET
- Listen
- Texas Christian University: Lone Star 92.5
San José State at USC — 3:00 PM ET
NC State at Virginia — 3:30 PM ET
- Listen
- NC State University: Real Rock 105.7 | NewsRadio 570 WWNC
Jacksonville State at North Dakota State — 5:30 PM ET
Sacramento State at Eastern Michigan — 6:30 PM ET
Hawai'i at Stanford — 7:00 PM ET
- Listen
- Stanford University: PowerTalk 1360 KFIV
New Mexico State at Florida State — 7:00 PM ET
- Listen
- New Mexico State University | Fox Sports 1380
- Florida State University: 100.7 WFLA | 94.9 TNT | X101.5 | NewsRadio WFLA Orlando
Memphis at UNLV — 10:00 PM ET
Thursday, September 3
Massachusetts at Rutgers — 6:00 PM ET
- Listen
- Rutgers: 710 WOR
Bethune-Cookman at UCF — 7:00 PM ET
Akron at Wake Forest — 7:00 PM ET
- Listen
- University of Akron: Fox Sports 1350 The Gambler
Merrimack at Delaware — 7:00 PM ET
- Listen
- University of Delaware: Country 94.7 WDSD
West Georgia at Kennesaw State — 7:00 PM ET
UAlbany at Buffalo — 7:00 PM ET
- Listen
- University of Buffalo: Fox Sports 1280
Arkansas-Pine Bluff at Missouri — 8:00 PM ET
Colorado at Georgia Tech — 8:00 PM ET
- Listen
- University of Colorado: 630 KHOW
Eastern Illinois at Minnesota — 8:00 PM ET
- Listen
- University of Minnesota: KFAN FM 100.3
Idaho at Utah — 9:00 PM ET
UAB at Illinois — 9:00 PM ET
- Listen
- University of Illinois: Fox Sports Radio 1230
Friday, September 4
San José State at Eastern Michigan — 6:30 PM ET
Indiana State at Purdue — 7:00 PM ET
- Listen
- Purdue: Fox Sports 1260
North Carolina A&T at Georgia State — 7:00 PM ET
UTEP at Oklahoma — 8:00 PM ET
- Listen
- University of Oklahoma: 97.5 KMOD | 1430 The Buzz
Long Island University at Kansas — 8:00 PM ET
Toledo at Michigan State — 8:00 PM ET
- Listen
- University of Toledo: NewsRadio 1370 WSPD | Fox Sports 1230
Miami at Stanford — 9:00 PM ET
Fresno State at USC — 9:00 PM ET
- Listen
- California State University, Fresno: Fox Sports 1340 | Fox Sports 970 & 800 | Fox Sports 1280
Saturday, September 5
North Texas at Indiana — 12:00 PM ET
East Carolina at Alabama — 12:00 PM ET
- Listen:
- University of Alabama: NewsRadio 101.9 Big WAAX | WCJM 100.9 The Bull
Oregon State at Houston — 12:00 PM ET
- Listen:
- Oregon State University: NewsRadio 1190 KEX
Coastal Carolina at West Virginia — 12:00 PM ET
New Hampshire at Syracuse — 12:00 PM ET
- Listen:
- Syracuse University: NewsRadio 570 WSYR | NewsRadio WHAM 1180 | Fox Sports 1280 | NewsRadio 103.1 / 810 WGY | Fox Sports 980 & 95.9 FM | Fox Sports 1430
Ohio at Nebraska — 12:00 PM ET
Lafayette at UConn — 12:00 PM ET
- Listen:
- University of Connecticut: Fox Sports 97.9 | Fox Sports 1300
Bryant at Army — 12:00 PM ET
Tarleton State at Bowling Green — 12:00 PM ET
- Listen:
- Bowling Green State University: AM 1280 WONW | Fox Sports 1230 The Gambler
Liberty at James Madison — 12:00 PM ET
Ball State at Ohio State — 12:30 PM ET
- Listen:
- Ohio State: NewsRadio 98.3 WMAN | Majic 95.9
Miami (OH) at Pittsburgh — 12:30 PM ET
Kent State at South Carolina — 12:45 PM ET
- Listen:
- University of South Carolina: Greenville's BIN 1440
Youngstown State at Kentucky — 1:00 PM ET
Southeast Missouri State at Iowa State — 1:00 PM ET
- Listen:
- Iowa State University: NOW 105.1 | NewsTalk 1430 KASI | 100.3 The Bus | 1460 and 106.3 KXNO
Duquesne at Air Force — 1:00 PM ET
Rhode Island at Temple — 2:00 PM ET
Tennessee State at Georgia — 3:00 PM ET
- Listen
- University of Georgia: 98.7 WGIG
Boise State at Oregon — 3:30 PM ET
Texas State at Texas — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Texas at Austin: AM 1300 THE ZONE | 98.1 KVET
Marshall at Penn State — 3:30 PM ET
- Listen
- Marshall University | Fox Sports 1400
- Penn State: Rock 95.5 | NewsRadio 1400 WRAK | Kiss 102.7
Furman at Tennessee — 3:30 PM ET
Baylor vs. Auburn — 3:30 PM ET
Boston College at Cincinnati — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Cincinnati: ESPN 1530 WCKY | 102.7 WEBN | NewsRadio 700 WLW
Tulane at Duke — 3:30 PM ET
- Listen
- Tulane University: New Orleans' BIN 1280
The Citadel at Charlotte — 3:30 PM ET
Towson at Navy — 3:30 PM ET
UT Rio Grande Valley at UTSA — 3:30 PM ET
Fordham at North Dakota State — 3:30 PM ET
Maine at App State — 3:30 PM ET
Oklahoma State at Tulsa — 3:45 PM ET
- Listen
- Oklahoma State University: 96.1 KXY
Northern Illinois at Iowa — 4:15 PM ET
- Listen
- University of Iowa: NewsRadio 800 KXIC | NewsRadio 600 WMT | NewsTalk 1420 WOC
North Alabama at Arkansas — 4:15 PM ET
Alcorn State at Southern Miss — 5:00 PM ET
- Listen
- University of Southern Mississippi: NewsRadio 104.9 WBUV | AM 620 WJDX
Wyoming at Colorado State — 6:00 PM ET
Norfolk State at Old Dominion — 6:00 PM ET
Missouri State at Texas A&M — 7:00 PM ET
Abilene Christian at Texas Tech — 7:00 PM ET
- Listen
- Texas Tech University: TalkRadio 1190 AM
Austin Peay at Vanderbilt — 7:00 PM ET
Nicholls at Kansas State — 7:00 PM ET
Idaho State at Utah State — 7:00 PM ET
Arkansas State at Memphis — 7:00 PM ET
Houston Christian at Rice — 7:00 PM ET
Florida International at South Florida — 7:00 PM ET
Murray State at Middle Tennessee — 7:00 PM ET
Eastern Kentucky at Jacksonville State — 7:00 PM ET
Charleston Southern at Georgia Southern — 7:00 PM ET
SE Louisiana at South Alabama — 7:00 PM ET
Sam Houston at Troy — 7:00 PM ET
Clemson at LSU — 7:30 PM ET
Western Michigan at Michigan — 7:30 PM ET
- Listen
- University of Michigan: Newsradio WOOD 1300 and 106.9 FM
UL Monroe at Mississippi State — 7:30 PM ET
VMI at Virginia Tech — 7:30 PM ET
Northwestern State at Louisiana Tech — 7:30 PM ET
Florida Atlantic at Florida — 7:45 PM ET
- Listen
- University of Florida: FOX Sports 940 | SportsRadio 1230 The Gambler | Real Radio 92.1
Utah Tech at BYU — 8:00 PM ET
Hampton at Maryland — 8:00 PM ET
South Dakota State at Northwestern — 8:00 PM ET
Lamar at Louisiana — 8:00 PM ET
Mercyhurst at New Mexico State — 9:00 PM ET
Northern Arizona at Arizona — 9:30 PM ET
Portland State at San Diego State — 9:30 PM ET
- Listen
- San Diego State University: San Diego Sports 760
Morgan State at Arizona State — 10:00 PM ET
UNLV at Hawai'i — 10:00 PM ET
Central Michigan at New Mexico — 10:00 PM ET
- Listen
- University of Central Michigan: 96.1 The Game | TalkRadio 1230 WTKG
Mississippi Valley State at Sacramento State — 10:00 PM ET
UCLA at California — 10:30 PM ET
- Listen
- UCLA: AM 570 KLAC
Western Kentucky at Nevada — 10:30 PM ET
Sunday, September 6
Washington State at Washington — 4:00 PM ET
- Listen
- University of Washington: SportsRadio 93.3 KJR
Wisconsin vs. Notre Dame — 7:30 PM ET
- Listen
- University of Wisconsin: NewsTalk 1310 WIBA | 101.5 WIBA FM | Fox Sports 920 | 97.3 The Game
Louisville vs. Ole Miss — 7:30 PM ET
- Listen
- University of Louisville: NewsRadio 840 WHAS | SportsTalk 790 WKRD | ESPN 1530
Monday, September 7
SMU at Florida State — 7:30 PM ET