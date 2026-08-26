Find When Your Favorite College Football Team Is Playing This Week

By Bill Galluccio

August 27, 2026

Gridiron American football
Photo: Douglas Sacha / Moment / Getty Images

The college football season is underway! Find out when your favorite team is playing and listen to select games on our free iHeartRadio app! See the full week 1 schedule below:

Saturday, August 29

North Carolina vs. TCU — 12:00 PM ET

San José State at USC — 3:00 PM ET

NC State at Virginia — 3:30 PM ET

Jacksonville State at North Dakota State — 5:30 PM ET

Sacramento State at Eastern Michigan — 6:30 PM ET

Hawai'i at Stanford — 7:00 PM ET

New Mexico State at Florida State — 7:00 PM ET

Memphis at UNLV — 10:00 PM ET

Thursday, September 3

Massachusetts at Rutgers — 6:00 PM ET

Bethune-Cookman at UCF — 7:00 PM ET

Akron at Wake Forest — 7:00 PM ET

Merrimack at Delaware — 7:00 PM ET

West Georgia at Kennesaw State — 7:00 PM ET

UAlbany at Buffalo — 7:00 PM ET

Arkansas-Pine Bluff at Missouri — 8:00 PM ET

Colorado at Georgia Tech — 8:00 PM ET

Eastern Illinois at Minnesota — 8:00 PM ET

Idaho at Utah — 9:00 PM ET

UAB at Illinois — 9:00 PM ET

Friday, September 4

San José State at Eastern Michigan — 6:30 PM ET

Indiana State at Purdue — 7:00 PM ET

North Carolina A&T at Georgia State — 7:00 PM ET

UTEP at Oklahoma — 8:00 PM ET

Long Island University at Kansas — 8:00 PM ET

Toledo at Michigan State — 8:00 PM ET

Miami at Stanford — 9:00 PM ET

Fresno State at USC — 9:00 PM ET

Saturday, September 5

North Texas at Indiana — 12:00 PM ET

East Carolina at Alabama — 12:00 PM ET

Oregon State at Houston — 12:00 PM ET

Coastal Carolina at West Virginia — 12:00 PM ET

New Hampshire at Syracuse — 12:00 PM ET

Ohio at Nebraska — 12:00 PM ET

Lafayette at UConn — 12:00 PM ET

Bryant at Army — 12:00 PM ET

Tarleton State at Bowling Green — 12:00 PM ET

Liberty at James Madison — 12:00 PM ET

Ball State at Ohio State — 12:30 PM ET

Miami (OH) at Pittsburgh — 12:30 PM ET

Kent State at South Carolina — 12:45 PM ET

Youngstown State at Kentucky — 1:00 PM ET

Southeast Missouri State at Iowa State — 1:00 PM ET

Duquesne at Air Force — 1:00 PM ET

Rhode Island at Temple — 2:00 PM ET

Tennessee State at Georgia — 3:00 PM ET

Boise State at Oregon — 3:30 PM ET

Texas State at Texas — 3:30 PM ET

Marshall at Penn State — 3:30 PM ET

Furman at Tennessee — 3:30 PM ET

Baylor vs. Auburn — 3:30 PM ET

Boston College at Cincinnati — 3:30 PM ET

Tulane at Duke — 3:30 PM ET

The Citadel at Charlotte — 3:30 PM ET

Towson at Navy — 3:30 PM ET

UT Rio Grande Valley at UTSA — 3:30 PM ET

Fordham at North Dakota State — 3:30 PM ET

Maine at App State — 3:30 PM ET

Oklahoma State at Tulsa — 3:45 PM ET

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Northern Illinois at Iowa — 4:15 PM ET

North Alabama at Arkansas — 4:15 PM ET

Alcorn State at Southern Miss — 5:00 PM ET

Wyoming at Colorado State — 6:00 PM ET

Norfolk State at Old Dominion — 6:00 PM ET

Missouri State at Texas A&M — 7:00 PM ET

Abilene Christian at Texas Tech — 7:00 PM ET

Austin Peay at Vanderbilt — 7:00 PM ET

Nicholls at Kansas State — 7:00 PM ET

Idaho State at Utah State — 7:00 PM ET

Arkansas State at Memphis — 7:00 PM ET

Houston Christian at Rice — 7:00 PM ET

Florida International at South Florida — 7:00 PM ET

Murray State at Middle Tennessee — 7:00 PM ET

Eastern Kentucky at Jacksonville State — 7:00 PM ET

Charleston Southern at Georgia Southern — 7:00 PM ET

SE Louisiana at South Alabama — 7:00 PM ET

Sam Houston at Troy — 7:00 PM ET

Clemson at LSU — 7:30 PM ET

Western Michigan at Michigan — 7:30 PM ET

UL Monroe at Mississippi State — 7:30 PM ET

VMI at Virginia Tech — 7:30 PM ET

Northwestern State at Louisiana Tech — 7:30 PM ET

Florida Atlantic at Florida — 7:45 PM ET

Utah Tech at BYU — 8:00 PM ET

Hampton at Maryland — 8:00 PM ET

South Dakota State at Northwestern — 8:00 PM ET

Lamar at Louisiana — 8:00 PM ET

Mercyhurst at New Mexico State — 9:00 PM ET

Northern Arizona at Arizona — 9:30 PM ET

Portland State at San Diego State — 9:30 PM ET

Morgan State at Arizona State — 10:00 PM ET

UNLV at Hawai'i — 10:00 PM ET

Central Michigan at New Mexico — 10:00 PM ET

Mississippi Valley State at Sacramento State — 10:00 PM ET

UCLA at California — 10:30 PM ET

Western Kentucky at Nevada — 10:30 PM ET

Sunday, September 6

Washington State at Washington — 4:00 PM ET

Wisconsin vs. Notre Dame — 7:30 PM ET

Louisville vs. Ole Miss — 7:30 PM ET

Monday, September 7

SMU at Florida State — 7:30 PM ET

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