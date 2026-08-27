NFL Preseason Week 3 Schedule, Find Out When Your Favorite Team Is Playing
By Bill Galluccio
August 27, 2026
The final week of the NFL preseason is here! You can listen live on our free iHeartRadio app as your favorite team gets in their final tune-up before the regular season kicks off on Wednesday, September 9.
Thursday, August 27
Pittsburgh Steelers @ Buffalo Bills — 7:00 PM ET
• Listen
- Pittsburgh — 102.5 DVE / Fox Sports 970
- Buffalo — WGR 550 SportsRadio
New England Patriots @ Cleveland Browns — 8:00 PM ET
• Listen
- Cleveland — 98.5 WNCX | 92.3 The Fan
San Francisco 49ers @ Las Vegas Raiders — 8:00 PM ET
Los Angeles Rams @ Los Angeles Chargers — 10:00 PM ET
• Listen
- Los Angeles Rams — 93.1 Jack FM
- Los Angeles Chargers — AM 570 KLAC | ALT 98.7
Friday, August 28
Washington Commanders @ Baltimore Ravens — 6:00 PM ET
• Listen
- Washington — Big 100 | 910 The Fan | Newsradio 1140 WRVA
- Baltimore— ESPN 630 | El Zol 107.9
Atlanta Falcons @ Miami Dolphins — 7:00 PM ET
• Listen
- Atlanta — 92-9 The Game
- Miami — Big 105.9 | Fox Sports 940 | Tu 94.9 | Wave 92.7
Houston Texans @ Carolina Panthers — 7:00 PM ET
• Listen
- Houston — 95.7 The Fan
- Carolina — 99.7 The Fox
New York Giants @ New York Jets — 7:30 PM ET
• Listen
- Giants — WFAN Sports Radio New York | WFAN2
- Jets — Q104.3
Tampa Bay Buccaneers @ Jacksonville Jaguars — 7:30 PM ET
• Listen
- Tampa Bay — 98ROCK Tampa Bay | 95.7 WDAE
New Orleans Saints @ Dallas Cowboys — 8:00 PM ET
• Listen
- New Orleans— WWL
- Dallas — 105.3 The Fan | La Grande 107.5 FM
Arizona Cardinals @ Green Bay Packers — 8:00 PM ET
• Listen
- Green Bay — 97.3 The Game | NewsTalk 1310 WIBA | Z100 Eau Claire | Fox Sports 1230
Seattle Seahawks @ Kansas City Chiefs — 8:00 PM ET
• Listen
- Kansas City — 106.5 The Wolf
Cincinnati Bengals @ Philadelphia Eagles — 8:00 PM ET
• Listen
- Cincinnati — ESPN 1530 WCKY | 102.7 WEBN | NewsRadio 700 WLW
- Philadelphia — SportsRadio 94WIP
Minnesota Vikings @ Denver Broncos — 9:00 PM ET
• Listen
- Minnesota — 101.3 KDWB | KFAN FM 100.3 | Kool 108 | Cities 97.1 | K102
- Denver — 850 AM / 94.1 FM KOA | 103.5 The Fox
Saturday, August 29
Detroit Lions @ Indianapolis Colts — 1:00 PM ET
• Listen
- Detroit — 97.1 The Ticket
- Indianapolis — 107.5 The Fan
Chicago Bears @ Tennessee Titans — 9:00 PM ET
• Listen
- Chicago— ESPN 1000
- Tennessee — 104-5 The Zone
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