NFL Preseason Week 3 Schedule, Find Out When Your Favorite Team Is Playing

By Bill Galluccio

August 27, 2026

Football field end zone ball
Photo: Yobro10 / iStock / Getty Images

The final week of the NFL preseason is here! You can listen live on our free iHeartRadio app as your favorite team gets in their final tune-up before the regular season kicks off on Wednesday, September 9.

Thursday, August 27

Pittsburgh Steelers @ Buffalo Bills — 7:00 PM ET

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New England Patriots @ Cleveland Browns — 8:00 PM ET

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San Francisco 49ers @ Las Vegas Raiders — 8:00 PM ET

Los Angeles Rams @ Los Angeles Chargers — 10:00 PM ET

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Friday, August 28

Washington Commanders @ Baltimore Ravens — 6:00 PM ET

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Atlanta Falcons @ Miami Dolphins — 7:00 PM ET

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Houston Texans @ Carolina Panthers — 7:00 PM ET

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New York Giants @ New York Jets — 7:30 PM ET

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Tampa Bay Buccaneers @ Jacksonville Jaguars — 7:30 PM ET

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New Orleans Saints @ Dallas Cowboys — 8:00 PM ET

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Arizona Cardinals @ Green Bay Packers — 8:00 PM ET

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Seattle Seahawks @ Kansas City Chiefs — 8:00 PM ET

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Cincinnati Bengals @ Philadelphia Eagles — 8:00 PM ET

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Minnesota Vikings @ Denver Broncos — 9:00 PM ET

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Saturday, August 29

Detroit Lions @ Indianapolis Colts — 1:00 PM ET

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Chicago Bears @ Tennessee Titans — 9:00 PM ET

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