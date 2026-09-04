Your Listening Guide To Week 2 Of College Football

By Bill Galluccio

September 8, 2026

Football is laying on the grass next to a pair of headphones
Photo: Nando Vidal / iStock / Getty Images

Thursday, September 10

Florida A&M @ Miami — 8:00 PM ET

Friday, September 11

Villanova @ Louisville — 7:00 PM ET

Norfolk State @ Virginia — 7:00 PM ET

Richmond @ NC State — 7:00 PM ET

Rutgers @ Boston College — 7:30 PM ET

Missouri @ Kansas — 8:00 PM ET

Saturday, September 12

Oregon @ Oklahoma State — 12:00 PM ET

  • Listen

Howard @ Indiana — 12:00 PM ET

Arizona State @ Texas A&M — 12:00 PM ET

Oklahoma @ Michigan — 12:00 PM ET

Penn State @ Temple — 12:00 PM ET

Washington State @ Kansas State — 12:00 PM ET

East Tennessee State @ North Carolina — 12:00 PM ET

Old Dominion @ Virginia Tech — 12:00 PM ET

Wake Forest @ Purdue — 12:00 PM ET

South Florida @ Army — 12:00 PM ET

App State @ East Carolina — 12:00 PM ET

Wofford @ Kent State — 12:00 PM ET

Western Kentucky @ Georgia — 12:45 PM ET

UT Martin @ West Virginia — 1:00 PM ET

Colgate @ Central Michigan — 1:00 PM ET

Holy Cross @ Miami (OH) — 1:00 PM ET

Stony Brook @ Ball State — 2:00 PM ET

Rice @ Notre Dame — 3:30 PM ET

Alabama @ Kentucky — 3:30 PM ET

Arizona @ BYU — 3:30 PM ET

Utah State @ Washington — 3:30 PM ET

Mississippi State @ Minnesota — 3:30 PM ET

Weber State @ Colorado — 3:30 PM ET

UCF @ Pittsburgh — 3:30 PM ET

California @ Syracuse — 3:30 PM ET

Duke @ Illinois — 3:30 PM ET

Eastern Michigan @ Michigan State — 3:30 PM ET

Maryland @ UConn — 3:30 PM ET

UTSA @ Texas State — 3:30 PM ET

UL Monroe @ UAB — 3:30 PM ET

Robert Morris @ Akron — 3:30 PM ET

Central Connecticut @ Toledo — 3:30 PM ET

Sacred Heart @ Massachusetts — 3:30 PM ET

Wagner @ James Madison — 3:30 PM ET

UNLV @ North Texas — 3:45 PM ET

UC Davis @ SMU — 4:00 PM ET

Northern Colorado @ Wyoming — 4:00 PM ET

Mercyhurst @ New Mexico — 4:00 PM ET

Alabama State @ Troy — 4:00 PM ET

Delaware @ Vanderbilt — 4:15 PM ET

Campbell @ Florida — 5:30 PM ET

Memphis @ Boise State — 6:00 PM ET

Buffalo @ Florida International — 6:00 PM ET

Jacksonville State @ Ohio — 6:00 PM ET

Gardner-Webb @ Liberty — 6:00 PM ET

Monmouth @ Western Michigan — 6:30 PM ET

Tennessee @ Georgia Tech — 7:00 PM ET

Southern @ Houston — 7:00 PM ET

Towson @ South Carolina — 7:00 PM ET

Western Carolina @ Cincinnati — 7:00 PM ET

Bowling Green @ Nebraska — 7:00 PM ET

Southern Utah @ Colorado State — 7:00 PM ET

Tulsa @ Sam Houston — 7:00 PM ET

Illinois State @ Northern Illinois — 7:00 PM ET

South Alabama @ Tulane — 7:00 PM ET

West Georgia @ Arkansas State — 7:00 PM ET

Georgia State @ Kennesaw State — 7:00 PM ET

Middle Tennessee @ Marshall — 7:00 PM ET

Lindenwood @ Missouri State — 7:00 PM ET

San Diego State @ UCLA — 7:15 PM ET

Western Illinois @ Wisconsin — 7:15 PM ET

Ohio State @ Texas — 7:30 PM ET

Louisiana Tech @ LSU — 7:30 PM ET

Texas Tech @ Oregon State — 7:30 PM ET

Iowa State @ Iowa — 7:30 PM ET

Georgia Southern @ Clemson — 7:30 PM ET

Navy @ Florida Atlantic — 7:30 PM ET

Fordham @ Coastal Carolina — 7:30 PM ET

Charlotte @ Ole Miss — 7:45 PM ET

Southern Miss @ Auburn — 7:45 PM ET

Prairie View A&M @ Baylor — 8:00 PM ET

Grambling @ TCU — 8:00 PM ET

Cal Poly @ San José State — 9:00 PM ET

Texas Southern @ UTEP — 9:00 PM ET

North Dakota State @ Air Force — 10:00 PM ET

Arkansas @ Utah — 10:15 PM ET

Sacramento State @ Fresno State — 10:30 PM ET

Montana State @ Nevada — 10:30 PM ET

Louisiana @ USC — 11:00 PM ET

New Mexico State @ Hawai'i — 11:59 PM ET

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

Explore

iHeart

Live Radio

Podcasts

Artist Radio

Exclusives

News

Features

Events

Contests

Photos

Information

About

Advertise

Blog

Brand Guidelines

Contest Guidelines

Subscription Offers

Jobs

Get the App

Automotive

Home

Wearables

© 2026 iHeartMedia, Inc.

  • Help
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • AdChoicesAd Choices