Your Listening Guide To Week 2 Of College Football
By Bill Galluccio
September 8, 2026
Thursday, September 10
Florida A&M @ Miami — 8:00 PM ET
Friday, September 11
Villanova @ Louisville — 7:00 PM ET
- Listen
- University of Louisville: NewsRadio 840 WHAS | SportsTalk 790 WKRD | ESPN 1530
Norfolk State @ Virginia — 7:00 PM ET
Richmond @ NC State — 7:00 PM ET
- Listen
- NC State University: Real Rock 105.7 | NewsRadio 570 WWNC
Rutgers @ Boston College — 7:30 PM ET
- Listen
- Rutgers: 710 WOR
Missouri @ Kansas — 8:00 PM ET
Saturday, September 12
Oregon @ Oklahoma State — 12:00 PM ET
- Listen
- Oklahoma State University: 96.1 KXY
Howard @ Indiana — 12:00 PM ET
Arizona State @ Texas A&M — 12:00 PM ET
Oklahoma @ Michigan — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Oklahoma: 97.5 KMOD | 1430 The Buzz
- University of Michigan: Newsradio WOOD 1300 and 106.9 FM
Penn State @ Temple — 12:00 PM ET
- Listen
- Penn State: Rock 95.5 | NewsRadio 1400 WRAK | Kiss 102.7
Washington State @ Kansas State — 12:00 PM ET
East Tennessee State @ North Carolina — 12:00 PM ET
Old Dominion @ Virginia Tech — 12:00 PM ET
Wake Forest @ Purdue — 12:00 PM ET
- Listen
- Purdue: Fox Sports 1260
South Florida @ Army — 12:00 PM ET
App State @ East Carolina — 12:00 PM ET
Wofford @ Kent State — 12:00 PM ET
Western Kentucky @ Georgia — 12:45 PM ET
- Listen
- University of Georgia: 98.7 WGIG
UT Martin @ West Virginia — 1:00 PM ET
Colgate @ Central Michigan — 1:00 PM ET
- Listen
- University of Central Michigan: 96.1 The Game | TalkRadio 1230 WTKG
Holy Cross @ Miami (OH) — 1:00 PM ET
Stony Brook @ Ball State — 2:00 PM ET
Rice @ Notre Dame — 3:30 PM ET
Alabama @ Kentucky — 3:30 PM ET
- Listen:
- University of Alabama: NewsRadio 101.9 Big WAAX | WCJM 100.9 The Bull
Arizona @ BYU — 3:30 PM ET
Utah State @ Washington — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Washington: SportsRadio 93.3 KJR
Mississippi State @ Minnesota — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Minnesota: KFAN FM 100.3
Weber State @ Colorado — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Colorado: 630 KHOW
UCF @ Pittsburgh — 3:30 PM ET
California @ Syracuse — 3:30 PM ET
- Listen:
- Syracuse University: NewsRadio 570 WSYR | NewsRadio WHAM 1180 | Fox Sports 1280 | NewsRadio 103.1 / 810 WGY | Fox Sports 980 & 95.9 FM | Fox Sports 1430
Duke @ Illinois — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Illinois: Fox Sports Radio 1230
Eastern Michigan @ Michigan State — 3:30 PM ET
Maryland @ UConn — 3:30 PM ET
- Listen:
- University of Connecticut: Fox Sports 97.9 | Fox Sports 1300
UTSA @ Texas State — 3:30 PM ET
UL Monroe @ UAB — 3:30 PM ET
Robert Morris @ Akron — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Akron: Fox Sports 1350 The Gambler
Central Connecticut @ Toledo — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Toledo: NewsRadio 1370 WSPD | Fox Sports 1230
Sacred Heart @ Massachusetts — 3:30 PM ET
Wagner @ James Madison — 3:30 PM ET
UNLV @ North Texas — 3:45 PM ET
UC Davis @ SMU — 4:00 PM ET
Northern Colorado @ Wyoming — 4:00 PM ET
Mercyhurst @ New Mexico — 4:00 PM ET
Alabama State @ Troy — 4:00 PM ET
Delaware @ Vanderbilt — 4:15 PM ET
- Listen
- University of Delaware: Country 94.7 WDSD
Campbell @ Florida — 5:30 PM ET
- Listen
- University of Florida: FOX Sports 940 | SportsRadio 1230 The Gambler | Real Radio 92.1
Memphis @ Boise State — 6:00 PM ET
Buffalo @ Florida International — 6:00 PM ET
- Listen
- University of Buffalo: Fox Sports 1280
Jacksonville State @ Ohio — 6:00 PM ET
Gardner-Webb @ Liberty — 6:00 PM ET
Monmouth @ Western Michigan — 6:30 PM ET
Tennessee @ Georgia Tech — 7:00 PM ET
Southern @ Houston — 7:00 PM ET
Towson @ South Carolina — 7:00 PM ET
- Listen:
- University of South Carolina: Greenville's BIN 1440
Western Carolina @ Cincinnati — 7:00 PM ET
- Listen
- University of Cincinnati: ESPN 1530 WCKY | 102.7 WEBN | NewsRadio 700 WLW
Bowling Green @ Nebraska — 7:00 PM ET
- Listen:
- Bowling Green State University: AM 1280 WONW | Fox Sports 1230 The Gambler
Southern Utah @ Colorado State — 7:00 PM ET
Tulsa @ Sam Houston — 7:00 PM ET
Illinois State @ Northern Illinois — 7:00 PM ET
South Alabama @ Tulane — 7:00 PM ET
- Listen
- Tulane University: New Orleans' BIN 1280
West Georgia @ Arkansas State — 7:00 PM ET
Georgia State @ Kennesaw State — 7:00 PM ET
Middle Tennessee @ Marshall — 7:00 PM ET
- Listen
- Marshall University | Fox Sports 1400
Lindenwood @ Missouri State — 7:00 PM ET
San Diego State @ UCLA — 7:15 PM ET
- Listen
- San Diego State University: San Diego Sports 760
- UCLA: AM 570 KLAC
Western Illinois @ Wisconsin — 7:15 PM ET
- Listen
- University of Wisconsin: NewsTalk 1310 WIBA | 101.5 WIBA FM | Fox Sports 920 | 97.3 The Game
Ohio State @ Texas — 7:30 PM ET
- Listen:
- Ohio State: NewsRadio 98.3 WMAN | Majic 95.9
- University of Texas at Austin: AM 1300 THE ZONE | 98.1 KVET
Louisiana Tech @ LSU — 7:30 PM ET
Texas Tech @ Oregon State — 7:30 PM ET
- Listen:
- Oregon State University: NewsRadio 1190 KEX
- Texas Tech University: TalkRadio 1190 AM
Iowa State @ Iowa — 7:30 PM ET
- Listen:
- Iowa State University: NOW 105.1 | NewsTalk 1430 KASI | 100.3 The Bus | 1460 and 106.3 KXNO
- University of Iowa: NewsRadio 800 KXIC | NewsRadio 600 WMT | NewsTalk 1420 WOC
Georgia Southern @ Clemson — 7:30 PM ET
Navy @ Florida Atlantic — 7:30 PM ET
Fordham @ Coastal Carolina — 7:30 PM ET
Charlotte @ Ole Miss — 7:45 PM ET
Southern Miss @ Auburn — 7:45 PM ET
- Listen
- University of Southern Mississippi: NewsRadio 104.9 WBUV | AM 620 WJDX
Prairie View A&M @ Baylor — 8:00 PM ET
Grambling @ TCU — 8:00 PM ET
- Listen
- Texas Christian University: Lone Star 92.5
Cal Poly @ San José State — 9:00 PM ET
Texas Southern @ UTEP — 9:00 PM ET
North Dakota State @ Air Force — 10:00 PM ET
Arkansas @ Utah — 10:15 PM ET
Sacramento State @ Fresno State — 10:30 PM ET
- Listen
- California State University, Fresno: Fox Sports 1340 | Fox Sports 970 & 800 | Fox Sports 1280
Montana State @ Nevada — 10:30 PM ET
Louisiana @ USC — 11:00 PM ET
New Mexico State @ Hawai'i — 11:59 PM ET
- Listen
- New Mexico State University | Fox Sports 1380