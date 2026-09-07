When Is Your Favorite NFL Football Team Playing In Week 1?
By iHeartRadio
September 7, 2026
Wednesday, September 9
New England Patriots @ Seattle Seahawks — 8:20 PM ET
Thursday, September 10
San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams — 8:35 PM ET
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- Los Angeles — 93.1 Jack FM
Sunday, September 13
Tampa Bay Buccaneers @ Cincinnati Bengals — 1:00 PM ET
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- Tampa Bay — 98ROCK Tampa Bay | 95.7 WDAE
- Cincinnati — ESPN 1530 WCKY | 102.7 WEBN | NewsRadio 700 WLW
New Orleans Saints @ Detroit Lions — 1:00 PM ET
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- New Orleans— WWL
- Detroit — 97.1 The Ticket
New York Jets @ Tennessee Titans — 1:00 PM ET
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- New York — Q104.3
- Tennessee — 104-5 The Zone
Baltimore Ravens @ Indianapolis Colts — 1:00 PM ET
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- Baltimore— ESPN 630 | El Zol 107.9
- Indianapolis — 107.5 The Fan
Atlanta Falcons @ Pittsburgh Steelers — 1:00 PM ET
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- Atlanta — 92-9 The Game
- Pittsburgh — 102.5 DVE / Fox Sports 970
Chicago Bears @ Carolina Panthers — 1:00 PM ET
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- Chicago— ESPN 1000
- Carolina — 99.7 The Fox
Cleveland Browns @ Jacksonville Jaguars — 1:00 PM ET
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- Cleveland — 98.5 WNCX | 92.3 The Fan
Buffalo Bills @ Houston Texans — 1:00 PM ET
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- Buffalo — WGR 550 SportsRadio
- Tennessee — 104-5 The Zone
Miami Dolphins @ Las Vegas Raiders — 4:25 PM ET
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- Miami — Big 105.9 | Fox Sports 940 | Tu 94.9 | Wave 92.7
Green Bay Packers @ Minnesota Vikings — 4:25 PM ET
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- Green Bay — 95.7 BIG FM | NewsTalk 1310 WIBA | Z100 Eau Claire | Fox Sports 1230 | Fox Sports 920
- Minnesota — 101.3 KDWB | KFAN FM 100.3 | Kool 108 | Cities 97.1 | K102
Washington Commanders @ Philadelphia Eagles — 4:25 PM ET
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- Washington — Big 100 | 910 The Fan | Newsradio 1140 WRVA
- Philadelphia — SportsRadio 94WIP
Arizona Cardinals @ Los Angeles Chargers — 4:25 PM ET
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- Los Angeles Chargers — AM 570 KLAC | ALT 98.7
Dallas Cowboys @ New York Giants — 8:20 PM ET
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- Dallas — 105.3 The Fan | La Grande 107.5 FM
- Giants — WFAN Sports Radio New York | WFAN2
Monday, September 14
Denver Broncos @ Kansas City Chiefs — 8:15 PM ET
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- Denver — 850 AM / 94.1 FM KOA | 103.5 The Fox
- Kansas City — 106.5 The Wolf