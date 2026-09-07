When Is Your Favorite NFL Football Team Playing In Week 1?

By iHeartRadio

September 7, 2026

Football Excitement
Photo: adamkaz / E+ / Getty Images

Wednesday, September 9

New England Patriots @ Seattle Seahawks — 8:20 PM ET

Thursday, September 10

San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams — 8:35 PM ET

Listen

Sunday, September 13

Tampa Bay Buccaneers @ Cincinnati Bengals — 1:00 PM ET

Listen

New Orleans Saints @ Detroit Lions — 1:00 PM ET

Listen

New York Jets @ Tennessee Titans — 1:00 PM ET

Listen

Baltimore Ravens @ Indianapolis Colts — 1:00 PM ET

Listen

Atlanta Falcons @ Pittsburgh Steelers — 1:00 PM ET

Listen

Chicago Bears @ Carolina Panthers — 1:00 PM ET

Listen

Cleveland Browns @ Jacksonville Jaguars — 1:00 PM ET

Listen

Buffalo Bills @ Houston Texans — 1:00 PM ET

Listen

Miami Dolphins @ Las Vegas Raiders — 4:25 PM ET

Listen

Green Bay Packers @ Minnesota Vikings — 4:25 PM ET

Listen

Washington Commanders @ Philadelphia Eagles — 4:25 PM ET

Listen

Arizona Cardinals @ Los Angeles Chargers — 4:25 PM ET

Listen

Dallas Cowboys @ New York Giants — 8:20 PM ET

Listen

Monday, September 14

Denver Broncos @ Kansas City Chiefs — 8:15 PM ET

Listen

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

Explore

iHeart

Live Radio

Podcasts

Artist Radio

Exclusives

News

Features

Events

Contests

Photos

Information

About

Advertise

Blog

Brand Guidelines

Contest Guidelines

Subscription Offers

Jobs

Get the App

Automotive

Home

Wearables

© 2026 iHeartMedia, Inc.

  • Help
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • AdChoicesAd Choices