Week 3 College Football Listening Guide: Find Out When Your Favorite Team Is Playing

By Bill Galluccio

September 16, 2026

Football at the goal line
Photo: Douglas Sacha / Moment / Getty Images

Thursday, September 17, 2026

Syracuse @ Pittsburgh — 7:30 PM ET

Friday, September 18

Miami @ Wake Forest — 7:30 PM ET

Houston @ Texas Tech — 8:00 PM ET

Portland State @ Oregon — 10:30 PM ET

Saturday, September 19

Coastal Carolina @ Delaware — 11:30 AM ET

Kent State @ Ohio State — 12:00 PM ET

Georgia @ Arkansas — 12:00 PM ET

Buffalo @ Penn State — 12:00 PM ET

Tulane @ Kansas State — 12:00 PM ET

Bowling Green @ Iowa State — 12:00 PM ET

Arizona State vs. Kansas — 12:00 PM ET

Mercer @ Georgia Tech — 12:00 PM ET

North Carolina @ Clemson — 12:00 PM ET

Akron @ Minnesota — 12:00 PM ET

North Texas @ Texas State — 12:00 PM ET

Eastern Michigan @ Wisconsin — 12:30 PM ET

NC State @ Vanderbilt — 12:45 PM ET

Wyoming @ Central Michigan — 1:00 PM ET

Maine @ Boston College — 2:00 PM ET

Southern Illinois @ Illinois — 2:00 PM ET

Temple @ Toledo — 3:00 PM ET

Kentucky @ Texas A&M — 3:30 PM ET

Florida State @ Alabama — 3:30 PM ET

USC @ Rutgers — 3:30 PM ET

SMU @ Louisville — 3:30 PM ET

Utah State @ Utah — 3:30 PM ET

Miami (OH) @ Cincinnati — 3:30 PM ET

Wagner @ California — 3:30 PM ET

UTEP @ Michigan — 3:30 PM ET

Duquesne @ Washington State — 3:30 PM ET

Stonehill @ Massachusetts — 3:30 PM ET

Western Kentucky @ Indiana — 4:00 PM ET

Northern Iowa @ Iowa — 4:00 PM ET

Stanford @ Duke — 4:00 PM ET

Ball State @ Liberty — 4:00 PM ET

Louisiana Tech @ Baylor — 4:00 PM ET

Mississippi State @ South Carolina — 4:15 PM ET

SE Louisiana @ UL Monroe — 4:30 PM ET

East Carolina @ Old Dominion — 6:00 PM ET

Florida International @ Florida Atlantic — 6:00 PM ET

Charlotte @ App State — 6:00 PM ET

Marshall @ Missouri State — 6:30 PM ET

Troy @ Missouri — 7:00 PM ET

Florida @ Auburn — 7:00 PM ET

Georgia State @ UCF — 7:00 PM ET

Murray State @ Oklahoma State — 7:00 PM ET

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UConn @ Southern Miss — 7:00 PM ET

UT Martin @ Memphis — 7:00 PM ET

Western Michigan @ Rice — 7:00 PM ET

Delaware State @ South Florida — 7:00 PM ET

Nevada @ Middle Tennessee — 7:00 PM ET

Ohio @ South Alabama — 7:00 PM ET

Georgia Southern @ Jacksonville State — 7:00 PM ET

Nicholls @ Sam Houston — 7:00 PM ET

Eastern Washington @ Washington — 7:15 PM ET

North Dakota @ Nebraska — 7:15 PM ET

Michigan State @ Notre Dame — 7:30 PM ET

LSU @ Ole Miss — 7:30 PM ET

New Mexico @ Oklahoma — 7:30 PM ET

BYU @ Colorado State — 7:30 PM ET

West Virginia vs. Virginia — 7:30 PM ET

Colorado @ Northwestern — 7:30 PM ET

Virginia Tech @ Maryland — 7:30 PM ET

Kennesaw State @ Tennessee — 7:45 PM ET

UTSA @ Texas — 8:00 PM ET

Arkansas State @ TCU — 8:00 PM ET

East Texas A&M @ Tulsa — 8:00 PM ET

UAB @ Louisiana — 8:00 PM ET

South Dakota @ Boise State — 10:00 PM ET

James Madison @ San Diego State — 10:00 PM ET

Northern Illinois @ Arizona — 10:30 PM ET

North Dakota State @ Sacramento State — 10:30 PM ET

Purdue @ UCLA — 11:00 PM ET

Montana @ Oregon State — 11:00 PM ET

Fresno State @ San José State — 11:00 PM ET

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