Week 3 College Football Listening Guide: Find Out When Your Favorite Team Is Playing
By Bill Galluccio
September 16, 2026
Thursday, September 17, 2026
Syracuse @ Pittsburgh — 7:30 PM ET
- Listen:
- Syracuse University: NewsRadio 570 WSYR | NewsRadio WHAM 1180 | Fox Sports 1280 | NewsRadio 103.1 / 810 WGY | Fox Sports 980 & 95.9 FM | Fox Sports 1430
Friday, September 18
Miami @ Wake Forest — 7:30 PM ET
Houston @ Texas Tech — 8:00 PM ET
- Listen:
- Texas Tech University: TalkRadio 1190 AM
Portland State @ Oregon — 10:30 PM ET
Saturday, September 19
Coastal Carolina @ Delaware — 11:30 AM ET
- Listen
- University of Delaware: Country 94.7 WDSD
Kent State @ Ohio State — 12:00 PM ET
- Listen:
- Ohio State: NewsRadio 98.3 WMAN | Majic 95.9
Georgia @ Arkansas — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Georgia: 98.7 WGIG
Buffalo @ Penn State — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Buffalo: Fox Sports 1280
- Penn State: Rock 95.5 | NewsRadio 1400 WRAK | Kiss 102.7
Tulane @ Kansas State — 12:00 PM ET
- Listen
- Tulane University: New Orleans' BIN 1280
Bowling Green @ Iowa State — 12:00 PM ET
- Listen:
- Bowling Green State University: AM 1280 WONW | Fox Sports 1230 The Gambler
- Iowa State University: NOW 105.1 | NewsTalk 1430 KASI | 100.3 The Bus | 1460 and 106.3 KXNO
Arizona State vs. Kansas — 12:00 PM ET
Mercer @ Georgia Tech — 12:00 PM ET
North Carolina @ Clemson — 12:00 PM ET
Akron @ Minnesota — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Minnesota: KFAN FM 100.3
- University of Akron: Fox Sports 1350 The Gambler
North Texas @ Texas State — 12:00 PM ET
Eastern Michigan @ Wisconsin — 12:30 PM ET
- Listen
- University of Wisconsin: NewsTalk 1310 WIBA | 101.5 WIBA FM | Fox Sports 920 | 97.3 The Game
NC State @ Vanderbilt — 12:45 PM ET
- Listen
- NC State University: Real Rock 105.7 | NewsRadio 570 WWNC
Wyoming @ Central Michigan — 1:00 PM ET
- Listen
- University of Central Michigan: 96.1 The Game | TalkRadio 1230 WTKG
Maine @ Boston College — 2:00 PM ET
Southern Illinois @ Illinois — 2:00 PM ET
- Listen
- University of Illinois: Fox Sports Radio 1230
Temple @ Toledo — 3:00 PM ET
- Listen
- University of Toledo: NewsRadio 1370 WSPD | Fox Sports 1230
Kentucky @ Texas A&M — 3:30 PM ET
Florida State @ Alabama — 3:30 PM ET
- Listen:
- University of Alabama: NewsRadio 101.9 Big WAAX | WCJM 100.9 The Bull
USC @ Rutgers — 3:30 PM ET
- Listen
- Rutgers: 710 WOR
SMU @ Louisville — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Louisville: NewsRadio 840 WHAS | SportsTalk 790 WKRD | ESPN 1530
Utah State @ Utah — 3:30 PM ET
Miami (OH) @ Cincinnati — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Cincinnati: ESPN 1530 WCKY | 102.7 WEBN | NewsRadio 700 WLW
Wagner @ California — 3:30 PM ET
UTEP @ Michigan — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Michigan: Newsradio WOOD 1300 and 106.9 FM
Duquesne @ Washington State — 3:30 PM ET
Stonehill @ Massachusetts — 3:30 PM ET
Western Kentucky @ Indiana — 4:00 PM ET
Northern Iowa @ Iowa — 4:00 PM ET
- Listen:
- University of Iowa: NewsRadio 800 KXIC | NewsRadio 600 WMT | NewsTalk 1420 WOC
Stanford @ Duke — 4:00 PM ET
Ball State @ Liberty — 4:00 PM ET
Louisiana Tech @ Baylor — 4:00 PM ET
Mississippi State @ South Carolina — 4:15 PM ET
- Listen:
- University of South Carolina: Greenville's BIN 1440
SE Louisiana @ UL Monroe — 4:30 PM ET
East Carolina @ Old Dominion — 6:00 PM ET
Florida International @ Florida Atlantic — 6:00 PM ET
Charlotte @ App State — 6:00 PM ET
Marshall @ Missouri State — 6:30 PM ET
- Listen
- Marshall University | Fox Sports 1400
Troy @ Missouri — 7:00 PM ET
Florida @ Auburn — 7:00 PM ET
- Listen
- University of Florida: FOX Sports 940 | SportsRadio 1230 The Gambler | Real Radio 92.1
Georgia State @ UCF — 7:00 PM ET
Murray State @ Oklahoma State — 7:00 PM ET
- Listen
- Oklahoma State University: 96.1 KXY
UConn @ Southern Miss — 7:00 PM ET
- Listen:
- University of Connecticut: Fox Sports 97.9 | Fox Sports 1300
- University of Southern Mississippi: NewsRadio 104.9 WBUV | AM 620 WJDX
UT Martin @ Memphis — 7:00 PM ET
Western Michigan @ Rice — 7:00 PM ET
Delaware State @ South Florida — 7:00 PM ET
Nevada @ Middle Tennessee — 7:00 PM ET
Ohio @ South Alabama — 7:00 PM ET
Georgia Southern @ Jacksonville State — 7:00 PM ET
Nicholls @ Sam Houston — 7:00 PM ET
Eastern Washington @ Washington — 7:15 PM ET
- Listen
- University of Washington: SportsRadio 93.3 KJR
North Dakota @ Nebraska — 7:15 PM ET
Michigan State @ Notre Dame — 7:30 PM ET
LSU @ Ole Miss — 7:30 PM ET
New Mexico @ Oklahoma — 7:30 PM ET
- Listen
- University of Oklahoma: 97.5 KMOD | 1430 The Buzz
- New Mexico State University | Fox Sports 1380
BYU @ Colorado State — 7:30 PM ET
West Virginia vs. Virginia — 7:30 PM ET
Colorado @ Northwestern — 7:30 PM ET
- Listen
- University of Colorado: 630 KHOW
Virginia Tech @ Maryland — 7:30 PM ET
Kennesaw State @ Tennessee — 7:45 PM ET
UTSA @ Texas — 8:00 PM ET
- Listen:
- University of Texas at Austin: AM 1300 THE ZONE | 98.1 KVET
Arkansas State @ TCU — 8:00 PM ET
- Listen
- Texas Christian University: Lone Star 92.5
East Texas A&M @ Tulsa — 8:00 PM ET
UAB @ Louisiana — 8:00 PM ET
South Dakota @ Boise State — 10:00 PM ET
James Madison @ San Diego State — 10:00 PM ET
- Listen
- San Diego State University: San Diego Sports 760
Northern Illinois @ Arizona — 10:30 PM ET
North Dakota State @ Sacramento State — 10:30 PM ET
Purdue @ UCLA — 11:00 PM ET
- Listen
- Purdue: Fox Sports 1260
- UCLA: AM 570 KLAC
Montana @ Oregon State — 11:00 PM ET
- Listen:
- Oregon State University: NewsRadio 1190 KEX
Fresno State @ San José State — 11:00 PM ET
- Listen
- California State University, Fresno: Fox Sports 1340 | Fox Sports 970 & 800 | Fox Sports 1280