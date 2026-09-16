College Football Listening Guide For Week 4

Week 4 of the college football season is set to bring high-stakes conference clashes and national attention, with numerous top-ranked teams facing off across the country. The schedule features a huge matchup between Texas at Tennessee, which will see Arch Manning as the Longhorns’ quarterback, nearly 30 years after his uncle Peyton’s last game at Neyland Stadium.

Other big games include this weekend include, Oklahoma at Georgia, Ole Miss at Florida, Iowa at Michigan, Oregon at USC, and Texas A&M at LSU.

Check out the full schedule below and listen to select games on iHeartRadio stations!

Thursday, September 24

Liberty @ Coastal Carolina — 7:30 PM ET

Friday, September 25

Army @ Temple — 4:00 PM ET

Howard @ Rutgers — 7:00 PM ET

Listen Rutgers University: 710 WOR



Navy @ UAB — 7:00 PM ET

Northwestern @ Indiana — 8:00 PM ET

Clemson @ California — 10:30 PM ET

Saturday, September 26

Houston @ Georgia Southern — 4:00 PM ET

Boise State @ Western Michigan — 3:30 PM ET

Texas @ Tennessee — 12:00 PM ET

Illinois @ Ohio State — 12:00 PM ET

Sam Houston @ Texas Tech — 12:00 PM ET

Listen: Texas Tech University: TalkRadio 1190 AM



Wake Forest @ Louisville — 12:00 PM ET

Colorado @ Baylor — 12:00 PM ET

Listen University of Colorado: 630 KHOW



Bucknell @ Pittsburgh — 12:00 PM ET

Virginia Tech @ Boston College — 12:00 PM ET

San Diego State @ Toledo — 12:00 PM ET

Colorado State @ UTSA — 12:00 PM ET

UNLV @ Akron — 12:00 PM ET

Listen University of Akron: Fox Sports 1350 The Gambler



Ball State @ Kent State — 12:00 PM ET

South Alabama @ Kentucky — 12:45 PM ET

Lindenwood @ Eastern Michigan — 1:00 PM ET

UCLA @ Maryland — 1:30 PM ET

Listen UCLA: AM 570 KLAC



Notre Dame @ Purdue — 2:00 PM ET

Listen Purdue: Fox Sports 1260



Northern Illinois @ Georgia State — 2:00 PM ET

Central Arkansas @ Florida State — 3:00 PM ET

Hawai'i @ Wyoming — 3:00 PM ET

Oklahoma @ Georgia — 3:30 PM ET

Ole Miss @ Florida — 3:30 PM ET

Utah @ Iowa State — 3:30 PM ET

Iowa @ Michigan — 3:30 PM ET

TCU @ UCF — 3:30 PM ET

Listen Texas Christian University: Lone Star 92.5



William & Mary @ Duke — 3:30 PM ET

UConn @ Miami (OH) — 3:30 PM ET

New Mexico @ New Mexico State — 3:30 PM ET

Listen New Mexico State University | Fox Sports 1380



Robert Morris @ Buffalo — 3:30 PM ET

Listen University of Buffalo: Fox Sports 1280



Stonehill @ Ohio — 3:30 PM ET

Gardner-Webb @ Marshall — 3:30 PM ET

Listen Marshall University | Fox Sports 1400



North Carolina Central @ East Carolina — 4:00 PM ET

Vanderbilt @ Auburn — 4:15 PM ET

Wisconsin @ Penn State — 5:00 PM ET

Nebraska @ Michigan State — 5:00 PM ET

South Florida @ Bowling Green — 5:00 PM ET

Delaware @ Virginia — 6:00 PM ET

Listen University of Delaware: Country 94.7 WDSD



Incarnate Word @ Texas State — 6:00 PM ET

Long Island University @ Florida International — 6:00 PM ET

James Madison @ Old Dominion — 6:00 PM ET

Central Michigan @ Miami — 6:30 PM ET

Louisiana @ Charlotte — 6:30 PM ET

South Carolina @ Alabama — 7:00 PM ET

Kansas State @ Cincinnati — 7:00 PM ET

Oklahoma State @ West Virginia — 7:00 PM ET

Listen Oklahoma State University: 96.1 KXY



Southern Miss @ Tulane — 7:00 PM ET

Kennesaw State @ Arkansas State — 7:00 PM ET

Mercyhurst @ Western Kentucky — 7:00 PM ET

Middle Tennessee @ Jacksonville State — 7:00 PM ET

Texas A&M @ LSU — 7:30 PM ET

Oregon @ USC — 7:30 PM ET

Arizona @ Washington State — 7:30 PM ET

Troy @ Utah State — 7:30 PM ET

Houston Christian @ North Texas — 7:30 PM ET

App State @ NC State — 7:30 PM ET

Missouri @ Mississippi State — 7:45 PM ET

Tulsa @ Arkansas — 8:00 PM ET

Florida Atlantic @ UL Monroe — 8:00 PM ET

Missouri State @ SMU — 9:00 PM ET

Oregon State @ UTEP — 9:00 PM ET

Listen: Oregon State University: NewsRadio 1190 KEX



Massachusetts @ Sacramento State — 9:00 PM ET

Rice @ Fresno State — 10:00 PM ET

Georgia Tech @ Stanford — 10:30 PM ET

Air Force @ Nevada — 10:30 PM ET

Minnesota @ Washington — 11:00 PM ET