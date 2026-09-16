College Football Listening Guide For Week 4

By Bill Galluccio

September 22, 2026

Close up on an american football ball
Photo: 8213erika / iStock / Getty Images

Week 4 of the college football season is set to bring high-stakes conference clashes and national attention, with numerous top-ranked teams facing off across the country. The schedule features a huge matchup between Texas at Tennessee, which will see Arch Manning as the Longhorns’ quarterback, nearly 30 years after his uncle Peyton’s last game at Neyland Stadium.

Other big games include this weekend include, Oklahoma at Georgia, Ole Miss at Florida, Iowa at Michigan, Oregon at USC, and Texas A&M at LSU.

Check out the full schedule below and listen to select games on iHeartRadio stations!

Thursday, September 24

Liberty @ Coastal Carolina — 7:30 PM ET

Friday, September 25

Army @ Temple — 4:00 PM ET

Howard @ Rutgers — 7:00 PM ET

Navy @ UAB — 7:00 PM ET

Northwestern @ Indiana — 8:00 PM ET

Clemson @ California — 10:30 PM ET

Saturday, September 26

Houston @ Georgia Southern — 4:00 PM ET

Boise State @ Western Michigan — 3:30 PM ET

Texas @ Tennessee — 12:00 PM ET

Illinois @ Ohio State — 12:00 PM ET

Sam Houston @ Texas Tech — 12:00 PM ET

Wake Forest @ Louisville — 12:00 PM ET

Colorado @ Baylor — 12:00 PM ET

Bucknell @ Pittsburgh — 12:00 PM ET

Virginia Tech @ Boston College — 12:00 PM ET

San Diego State @ Toledo — 12:00 PM ET

Colorado State @ UTSA — 12:00 PM ET

UNLV @ Akron — 12:00 PM ET

Ball State @ Kent State — 12:00 PM ET

South Alabama @ Kentucky — 12:45 PM ET

Lindenwood @ Eastern Michigan — 1:00 PM ET

UCLA @ Maryland — 1:30 PM ET

Notre Dame @ Purdue — 2:00 PM ET

Northern Illinois @ Georgia State — 2:00 PM ET

Central Arkansas @ Florida State — 3:00 PM ET

Hawai'i @ Wyoming — 3:00 PM ET

Oklahoma @ Georgia — 3:30 PM ET

Ole Miss @ Florida — 3:30 PM ET

Utah @ Iowa State — 3:30 PM ET

Iowa @ Michigan — 3:30 PM ET

TCU @ UCF — 3:30 PM ET

William & Mary @ Duke — 3:30 PM ET

UConn @ Miami (OH) — 3:30 PM ET

New Mexico @ New Mexico State — 3:30 PM ET

Robert Morris @ Buffalo — 3:30 PM ET

Stonehill @ Ohio — 3:30 PM ET

Gardner-Webb @ Marshall — 3:30 PM ET

North Carolina Central @ East Carolina — 4:00 PM ET

Vanderbilt @ Auburn — 4:15 PM ET

Wisconsin @ Penn State — 5:00 PM ET

Nebraska @ Michigan State — 5:00 PM ET

South Florida @ Bowling Green — 5:00 PM ET

Delaware @ Virginia — 6:00 PM ET

Incarnate Word @ Texas State — 6:00 PM ET

Long Island University @ Florida International — 6:00 PM ET

James Madison @ Old Dominion — 6:00 PM ET

Central Michigan @ Miami — 6:30 PM ET

Louisiana @ Charlotte — 6:30 PM ET

South Carolina @ Alabama — 7:00 PM ET

Kansas State @ Cincinnati — 7:00 PM ET

Oklahoma State @ West Virginia — 7:00 PM ET

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Southern Miss @ Tulane — 7:00 PM ET

Kennesaw State @ Arkansas State — 7:00 PM ET

Mercyhurst @ Western Kentucky — 7:00 PM ET

Middle Tennessee @ Jacksonville State — 7:00 PM ET

Texas A&M @ LSU — 7:30 PM ET

Oregon @ USC — 7:30 PM ET

Arizona @ Washington State — 7:30 PM ET

Troy @ Utah State — 7:30 PM ET

Houston Christian @ North Texas — 7:30 PM ET

App State @ NC State — 7:30 PM ET

Missouri @ Mississippi State — 7:45 PM ET

Tulsa @ Arkansas — 8:00 PM ET

Florida Atlantic @ UL Monroe — 8:00 PM ET

Missouri State @ SMU — 9:00 PM ET

Oregon State @ UTEP — 9:00 PM ET

Massachusetts @ Sacramento State — 9:00 PM ET

Rice @ Fresno State — 10:00 PM ET

Georgia Tech @ Stanford — 10:30 PM ET

Air Force @ Nevada — 10:30 PM ET

Minnesota @ Washington — 11:00 PM ET

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