College Football Listening Guide For Week 4
By Bill Galluccio
September 22, 2026
Week 4 of the college football season is set to bring high-stakes conference clashes and national attention, with numerous top-ranked teams facing off across the country. The schedule features a huge matchup between Texas at Tennessee, which will see Arch Manning as the Longhorns’ quarterback, nearly 30 years after his uncle Peyton’s last game at Neyland Stadium.
Other big games include this weekend include, Oklahoma at Georgia, Ole Miss at Florida, Iowa at Michigan, Oregon at USC, and Texas A&M at LSU.
Check out the full schedule below and listen to select games on iHeartRadio stations!
Thursday, September 24
Liberty @ Coastal Carolina — 7:30 PM ET
Friday, September 25
Army @ Temple — 4:00 PM ET
Howard @ Rutgers — 7:00 PM ET
- Listen
- Rutgers University: 710 WOR
Navy @ UAB — 7:00 PM ET
Northwestern @ Indiana — 8:00 PM ET
Clemson @ California — 10:30 PM ET
Saturday, September 26
Houston @ Georgia Southern — 4:00 PM ET
Boise State @ Western Michigan — 3:30 PM ET
Texas @ Tennessee — 12:00 PM ET
- Listen:
- University of Texas at Austin: AM 1300 THE ZONE | 98.1 KVET
Illinois @ Ohio State — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Illinois: Fox Sports Radio 1230
- Ohio State: NewsRadio 98.3 WMAN | Majic 95.9
Sam Houston @ Texas Tech — 12:00 PM ET
- Listen:
- Texas Tech University: TalkRadio 1190 AM
Wake Forest @ Louisville — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Louisville: NewsRadio 840 WHAS | SportsTalk 790 WKRD | ESPN 1530
Colorado @ Baylor — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Colorado: 630 KHOW
Bucknell @ Pittsburgh — 12:00 PM ET
Virginia Tech @ Boston College — 12:00 PM ET
San Diego State @ Toledo — 12:00 PM ET
- Listen
- San Diego State University: San Diego Sports 760
- University of Toledo: NewsRadio 1370 WSPD | Fox Sports 1230
Colorado State @ UTSA — 12:00 PM ET
UNLV @ Akron — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Akron: Fox Sports 1350 The Gambler
Ball State @ Kent State — 12:00 PM ET
South Alabama @ Kentucky — 12:45 PM ET
Lindenwood @ Eastern Michigan — 1:00 PM ET
UCLA @ Maryland — 1:30 PM ET
- Listen
- UCLA: AM 570 KLAC
Notre Dame @ Purdue — 2:00 PM ET
- Listen
- Purdue: Fox Sports 1260
Northern Illinois @ Georgia State — 2:00 PM ET
Central Arkansas @ Florida State — 3:00 PM ET
- Listen
- Florida State University: 100.7 WFLA | 94.9 TNT |X101.5 |NewsRadio WFLA Orlando
Hawai'i @ Wyoming — 3:00 PM ET
Oklahoma @ Georgia — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Oklahoma: 97.5 KMOD | 1430 The Buzz
Ole Miss @ Florida — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Florida: FOX Sports 940 | SportsRadio 1230 The Gambler | Real Radio 92.1
Utah @ Iowa State — 3:30 PM ET
- Listen:
- Iowa State University: NOW 105.1 | NewsTalk 1430 KASI | 100.3 The Bus | 1460 and 106.3 KXNO
Iowa @ Michigan — 3:30 PM ET
- Listen:
- University of Iowa: NewsRadio 800 KXIC | NewsRadio 600 WMT | NewsTalk 1420 WOC
- University of Michigan: Newsradio WOOD 1300 and 106.9 FM
TCU @ UCF — 3:30 PM ET
- Listen
- Texas Christian University: Lone Star 92.5
William & Mary @ Duke — 3:30 PM ET
UConn @ Miami (OH) — 3:30 PM ET
- Listen:
- University of Connecticut: Fox Sports 97.9 | Fox Sports 1300
New Mexico @ New Mexico State — 3:30 PM ET
- Listen
- New Mexico State University | Fox Sports 1380
Robert Morris @ Buffalo — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Buffalo: Fox Sports 1280
Stonehill @ Ohio — 3:30 PM ET
Gardner-Webb @ Marshall — 3:30 PM ET
- Listen
- Marshall University | Fox Sports 1400
North Carolina Central @ East Carolina — 4:00 PM ET
Vanderbilt @ Auburn — 4:15 PM ET
Wisconsin @ Penn State — 5:00 PM ET
- Listen
- University of Wisconsin: NewsTalk 1310 WIBA | 101.5 WIBA FM | Fox Sports 920 | 97.3 The Game
- Pennsylvania State University: Rock 95.5 | NewsRadio 1400 WRAK | Kiss 102.7
Nebraska @ Michigan State — 5:00 PM ET
South Florida @ Bowling Green — 5:00 PM ET
- Listen:
- Bowling Green State University: AM 1280 WONW | Fox Sports 1230 The Gambler
Delaware @ Virginia — 6:00 PM ET
- Listen
- University of Delaware: Country 94.7 WDSD
Incarnate Word @ Texas State — 6:00 PM ET
Long Island University @ Florida International — 6:00 PM ET
James Madison @ Old Dominion — 6:00 PM ET
Central Michigan @ Miami — 6:30 PM ET
- Listen
- University of Central Michigan: 96.1 The Game | TalkRadio 1230 WTKG
Louisiana @ Charlotte — 6:30 PM ET
South Carolina @ Alabama — 7:00 PM ET
- Listen:
- University of South Carolina: Greenville's BIN 1440
- University of Alabama: NewsRadio 101.9 Big WAAX | WCJM 100.9 The Bull
Kansas State @ Cincinnati — 7:00 PM ET
- Listen
- University of Cincinnati: ESPN 1530 WCKY | 102.7 WEBN | NewsRadio 700 WLW
Oklahoma State @ West Virginia — 7:00 PM ET
- Listen
- Oklahoma State University: 96.1 KXY
Southern Miss @ Tulane — 7:00 PM ET
- Listen:
- University of Southern Mississippi: NewsRadio 104.9 WBUV | AM 620 WJDX
- Tulane University: New Orleans' BIN 1280
Kennesaw State @ Arkansas State — 7:00 PM ET
Mercyhurst @ Western Kentucky — 7:00 PM ET
Middle Tennessee @ Jacksonville State — 7:00 PM ET
Texas A&M @ LSU — 7:30 PM ET
Oregon @ USC — 7:30 PM ET
Arizona @ Washington State — 7:30 PM ET
Troy @ Utah State — 7:30 PM ET
Houston Christian @ North Texas — 7:30 PM ET
App State @ NC State — 7:30 PM ET
- Listen
- NC State University: Real Rock 105.7 | NewsRadio 570 WWNC
Missouri @ Mississippi State — 7:45 PM ET
Tulsa @ Arkansas — 8:00 PM ET
Florida Atlantic @ UL Monroe — 8:00 PM ET
Missouri State @ SMU — 9:00 PM ET
Oregon State @ UTEP — 9:00 PM ET
- Listen:
- Oregon State University: NewsRadio 1190 KEX
Massachusetts @ Sacramento State — 9:00 PM ET
Rice @ Fresno State — 10:00 PM ET
Georgia Tech @ Stanford — 10:30 PM ET
Air Force @ Nevada — 10:30 PM ET
Minnesota @ Washington — 11:00 PM ET
- Listen
- University of Minnesota: KFAN FM 100.3
- University of Washington: SportsRadio 93.3 KJR