College Football Games Today: Saturday, October 3 Schedule, Times & How To Stream

By iHeartRadio

October 3, 2026

Football on the field surface, artificial turf
Photo: Douglas Sacha / Moment / Getty Images

The fifth week of the college football season brings several high-stakes games between ranked teams, making this weekend a key moment for contenders across the country. There are three matchups between teams in the top 25: No. 7 Alabama at No. 16 Mississippi State, No. 5 Ohio State at No. 14 Iowa, and No. 8 Florida at No. 25 Missouri.

Key early Saturday games include Notre Dame facing North Carolina and Michigan taking on Minnesota. The afternoon will showcase Ohio State vs. Iowa and Florida vs. Missouri, followed by more big matchups in the evening, such as Arkansas against Texas A&M and Miami facing Clemson.

#3 Notre Dame @ North Carolina — 11:00 AM ET

#7 Alabama @ #16 Mississippi State — 11:00 AM ET

UCF @#20 Houston — 11:00 AM ET

Boston College @ #21 SMU — 11:00 AM ET

Middle Tennessee @ Kansas — 11:00 AM ET

West Virginia @ Iowa State — 11:00 AM ET

Stanford @ Wake Forest — 11:00 AM ET

Syracuse @ UConn — 11:00 AM ET

Michigan @ Minnesota — 11:00 AM ET

Navy @ Air Force — 11:00 AM ET

Michigan State @ Wisconsin — 11:30 AM ET

Vanderbilt @#2 Georgia — 11:45 AM ET

Western Michigan @ Buffalo — 12:00 PM ET

Toledo @ Ball State — 1:00 PM ET

#5 Ohio State @ #14 Iowa — 2:30 PM ET

#8 Florida @ #25 Missouri — 2:30 PM ET

Auburn @ #17 Tennessee — 2:30 PM ET

California @ UNLV — 2:30 PM ET

Louisville @ NC State — 2:30 PM ET

Virginia @ Florida State — 2:30 PM ET

Memphis @ Charlotte — 2:30 PM ET

Samford @ UAB — 2:30 PM ET

Wyoming @ North Dakota State — 2:30 PM ET

Akron @ Central Michigan — 2:30 PM ET

Eastern Michigan @ Massachusetts — 2:30 PM ET

Ohio @ Kent State — 2:30 PM ET

Bowling Green @ Miami (OH) — 2:30 PM ET

Old Dominion @ Georgia State — 2:30 PM ET

Marshall @ James Madison — 2:45 PM ET

Maryland @ Nebraska — 3:00 PM ET

UTEP @ New Mexico — 3:00 PM ET

#24 Kentucky @ South Carolina — 3:15 PM ET

Purdue @ Illinois — 3:15 PM ET

Oregon State @ Colorado State — 5:00 PM ET

Texas Southern @ Florida Atlantic — 5:00 PM ET

#10 BYU @ TCU — 6:00 PM ET

Arkansas @ Texas A&M — 6:00 PM ET

UTSA @ Rice — 6:00 PM ET

Georgia Southern @ Coastal Carolina — 6:00 PM ET

UL Monroe @ South Alabama — 6:00 PM ET

#4 Miami @ Clemson — 6:30 PM ET

#12 Texas Tech @ Colorado — 6:30 PM ET

Washington @ #18 USC — 6:30 PM ET

Utah State @ #22 Boise State — 6:30 PM ET

Temple @ South Florida — 6:30 PM ET

Army @ Louisiana Tech — 6:30 PM ET

McNeese @ #11 LSU — 6:45 PM ET

#6 Indiana @ Rutgers — 7:00 PM ET

Arkansas State @ Louisiana — 7:00 PM ET

Fresno State @ Washington State — 8:30 PM ET

Baylor @ Arizona State — 9:30 PM ET

Texas State @ San Diego State — 9:30 PM ET

Cincinnati @ Arizona — 10:00 PM ET

San José State @ Hawai'i — 10:59 PM ET

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