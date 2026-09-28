College Football Games Today: Saturday, October 3 Schedule, Times & How To Stream

The fifth week of the college football season brings several high-stakes games between ranked teams, making this weekend a key moment for contenders across the country. There are three matchups between teams in the top 25: No. 7 Alabama at No. 16 Mississippi State, No. 5 Ohio State at No. 14 Iowa, and No. 8 Florida at No. 25 Missouri.

Key early Saturday games include Notre Dame facing North Carolina and Michigan taking on Minnesota. The afternoon will showcase Ohio State vs. Iowa and Florida vs. Missouri, followed by more big matchups in the evening, such as Arkansas against Texas A&M and Miami facing Clemson.

#3 Notre Dame @ North Carolina — 11:00 AM ET

#7 Alabama @ #16 Mississippi State — 11:00 AM ET

UCF @#20 Houston — 11:00 AM ET

Listen: University of Houston: 950 KPRC



Boston College @ #21 SMU — 11:00 AM ET

Middle Tennessee @ Kansas — 11:00 AM ET

West Virginia @ Iowa State — 11:00 AM ET

Stanford @ Wake Forest — 11:00 AM ET

Listen: Stanford University: PowerTalk 1360 KFIV



Syracuse @ UConn — 11:00 AM ET

Michigan @ Minnesota — 11:00 AM ET

Navy @ Air Force — 11:00 AM ET

Michigan State @ Wisconsin — 11:30 AM ET

Vanderbilt @#2 Georgia — 11:45 AM ET

Listen University of Georgia: 98.7 WGIG



Western Michigan @ Buffalo — 12:00 PM ET

Listen University of Buffalo: Fox Sports 1280



Toledo @ Ball State — 1:00 PM ET

#5 Ohio State @ #14 Iowa — 2:30 PM ET

#8 Florida @ #25 Missouri — 2:30 PM ET

Auburn @ #17 Tennessee — 2:30 PM ET

California @ UNLV — 2:30 PM ET

Louisville @ NC State — 2:30 PM ET

Virginia @ Florida State — 2:30 PM ET

Memphis @ Charlotte — 2:30 PM ET

Samford @ UAB — 2:30 PM ET

Wyoming @ North Dakota State — 2:30 PM ET

Akron @ Central Michigan — 2:30 PM ET

Eastern Michigan @ Massachusetts — 2:30 PM ET

Ohio @ Kent State — 2:30 PM ET

Bowling Green @ Miami (OH) — 2:30 PM ET

Old Dominion @ Georgia State — 2:30 PM ET

Marshall @ James Madison — 2:45 PM ET

Listen Marshall University | Fox Sports 1400



Maryland @ Nebraska — 3:00 PM ET

UTEP @ New Mexico — 3:00 PM ET

#24 Kentucky @ South Carolina — 3:15 PM ET

Purdue @ Illinois — 3:15 PM ET

Oregon State @ Colorado State — 5:00 PM ET

Listen: Oregon State University: NewsRadio 1190 KEX



Texas Southern @ Florida Atlantic — 5:00 PM ET

#10 BYU @ TCU — 6:00 PM ET

Arkansas @ Texas A&M — 6:00 PM ET

Listen: Texas A&M University: TalkRadio 1370



UTSA @ Rice — 6:00 PM ET

Georgia Southern @ Coastal Carolina — 6:00 PM ET

UL Monroe @ South Alabama — 6:00 PM ET

#4 Miami @ Clemson — 6:30 PM ET

#12 Texas Tech @ Colorado — 6:30 PM ET

Listen: Texas Tech University: TalkRadio 1190 AM University of Colorado: 630 KHOW



Washington @ #18 USC — 6:30 PM ET

Utah State @ #22 Boise State — 6:30 PM ET

Temple @ South Florida — 6:30 PM ET

Army @ Louisiana Tech — 6:30 PM ET

McNeese @ #11 LSU — 6:45 PM ET

#6 Indiana @ Rutgers — 7:00 PM ET

Listen Rutgers University: 710 WOR



Arkansas State @ Louisiana — 7:00 PM ET

Fresno State @ Washington State — 8:30 PM ET

Baylor @ Arizona State — 9:30 PM ET

Texas State @ San Diego State — 9:30 PM ET

Listen San Diego State University: San Diego Sports 760



Cincinnati @ Arizona — 10:00 PM ET

San José State @ Hawai'i — 10:59 PM ET