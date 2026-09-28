College Football Games Today: Saturday, October 3 Schedule, Times & How To Stream
By iHeartRadio
October 3, 2026
The fifth week of the college football season brings several high-stakes games between ranked teams, making this weekend a key moment for contenders across the country. There are three matchups between teams in the top 25: No. 7 Alabama at No. 16 Mississippi State, No. 5 Ohio State at No. 14 Iowa, and No. 8 Florida at No. 25 Missouri.
Key early Saturday games include Notre Dame facing North Carolina and Michigan taking on Minnesota. The afternoon will showcase Ohio State vs. Iowa and Florida vs. Missouri, followed by more big matchups in the evening, such as Arkansas against Texas A&M and Miami facing Clemson.
#3 Notre Dame @ North Carolina — 11:00 AM ET
- Listen:
- University of Notre Dame: WBBM Newsradio | The Bet Chicago
#7 Alabama @ #16 Mississippi State — 11:00 AM ET
- Listen:
- University of Alabama: NewsRadio 101.9 Big WAAX | WCJM 100.9 The Bull
UCF @#20 Houston — 11:00 AM ET
- Listen:
- University of Houston: 950 KPRC
Boston College @ #21 SMU — 11:00 AM ET
Middle Tennessee @ Kansas — 11:00 AM ET
West Virginia @ Iowa State — 11:00 AM ET
- Listen:
- Iowa State University: NOW 105.1 | NewsTalk 1430 KASI | 100.3 The Bus | 1460 and 106.3 KXNO
Stanford @ Wake Forest — 11:00 AM ET
- Listen:
- Stanford University: PowerTalk 1360 KFIV
Syracuse @ UConn — 11:00 AM ET
- Listen:
- Syracuse University: NewsRadio 570 WSYR | Fox Sports 980 / 95.9 | Fox Sports 1280 | Fox Sports 1430 | NewsRadio 103.1 / 810 WGY | NewsRadio WHAM 1180 | B107.5
- University of Connecticut: Fox Sports 97.9 | Fox Sports 1300
Michigan @ Minnesota — 11:00 AM ET
- Listen:
- University of Michigan: Newsradio WOOD 1300 and 106.9 FM
- University of Minnesota: KFAN FM 100.3
Navy @ Air Force — 11:00 AM ET
- Listen:
- U.S. Naval Academy: 97.3 The Fan
Michigan State @ Wisconsin — 11:30 AM ET
- Listen
- University of Wisconsin: NewsTalk 1310 WIBA | 101.5 WIBA FM | Fox Sports 920 | 97.3 The Game
Vanderbilt @#2 Georgia — 11:45 AM ET
- Listen
- University of Georgia: 98.7 WGIG
Western Michigan @ Buffalo — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Buffalo: Fox Sports 1280
Toledo @ Ball State — 1:00 PM ET
- Listen
- University of Toledo: NewsRadio 1370 WSPD | Fox Sports 1230
#5 Ohio State @ #14 Iowa — 2:30 PM ET
- Listen
- Ohio State: NewsRadio 98.3 WMAN | Majic 95.9
- University of Iowa: NewsRadio 800 KXIC | NewsRadio 600 WMT | NewsTalk 1420 WOC
#8 Florida @ #25 Missouri — 2:30 PM ET
- Listen
- University of Florida: FOX Sports 940 | SportsRadio 1230 The Gambler | Real Radio 92.1
- University of Missouri | 95.7 / 710 KCMO | 98.1 / 980 KMBZ
Auburn @ #17 Tennessee — 2:30 PM ET
- Listen
- University of Tennessee: 107.7 WIVK | The Bet Memphis | ESPN 92.9
California @ UNLV — 2:30 PM ET
Louisville @ NC State — 2:30 PM ET
- Listen
- University of Louisville: NewsRadio 840 WHAS | SportsTalk 790 WKRD | ESPN 1530
Virginia @ Florida State — 2:30 PM ET
- Listen
- University of Virginia: NewsRadio 1140 WRVA
- Florida State University: 100.7 WFLA | 94.9 TNT |X101.5 |NewsRadio WFLA Orlando
Memphis @ Charlotte — 2:30 PM ET
Samford @ UAB — 2:30 PM ET
Wyoming @ North Dakota State — 2:30 PM ET
Akron @ Central Michigan — 2:30 PM ET
- Listen
- University of Akron: Fox Sports 1350 The Gambler
- University of Central Michigan: 96.1 The Game | TalkRadio 1230 WTKG
Eastern Michigan @ Massachusetts — 2:30 PM ET
Ohio @ Kent State — 2:30 PM ET
Bowling Green @ Miami (OH) — 2:30 PM ET
- Listen:
- Bowling Green State University: AM 1280 WONW | Fox Sports 1230 The Gambler
Old Dominion @ Georgia State — 2:30 PM ET
Marshall @ James Madison — 2:45 PM ET
- Listen
- Marshall University | Fox Sports 1400
Maryland @ Nebraska — 3:00 PM ET
- Listen
- University of Maryland | The Team 980 / 95.9 | 105.7 The Fan | The Bet Baltimore
UTEP @ New Mexico — 3:00 PM ET
#24 Kentucky @ South Carolina — 3:15 PM ET
- Listen
- University of Kentucky: NewsRadio 630 WLAP | 98.1 The Bull
- University of South Carolina: Greenville's BIN 1440
Purdue @ Illinois — 3:15 PM ET
- Listen
- Purdue University: Fox Sports 1260
- University of Illinois: Fox Sports Radio 1230
Oregon State @ Colorado State — 5:00 PM ET
- Listen:
- Oregon State University: NewsRadio 1190 KEX
Texas Southern @ Florida Atlantic — 5:00 PM ET
#10 BYU @ TCU — 6:00 PM ET
Arkansas @ Texas A&M — 6:00 PM ET
- Listen:
- Texas A&M University: TalkRadio 1370
UTSA @ Rice — 6:00 PM ET
Georgia Southern @ Coastal Carolina — 6:00 PM ET
UL Monroe @ South Alabama — 6:00 PM ET
#4 Miami @ Clemson — 6:30 PM ET
- Listen:
- University of Miami: 104.3 / 560 WQAM
#12 Texas Tech @ Colorado — 6:30 PM ET
- Listen:
- Texas Tech University: TalkRadio 1190 AM
- University of Colorado: 630 KHOW
Washington @ #18 USC — 6:30 PM ET
- Listen:
- University of Washington: SportsRadio 93.3 KJR
- University of Southern California: 106.7 KROQ
Utah State @ #22 Boise State — 6:30 PM ET
Temple @ South Florida — 6:30 PM ET
Army @ Louisiana Tech — 6:30 PM ET
McNeese @ #11 LSU — 6:45 PM ET
#6 Indiana @ Rutgers — 7:00 PM ET
- Listen
- Rutgers University: 710 WOR
Arkansas State @ Louisiana — 7:00 PM ET
Fresno State @ Washington State — 8:30 PM ET
- Listen:
- Fresno State University: Fox Sports 1340 | KRDU 1130 | Fox Sports 970 | Fox Sports 1280
Baylor @ Arizona State — 9:30 PM ET
Texas State @ San Diego State — 9:30 PM ET
- Listen
- San Diego State University: San Diego Sports 760
Cincinnati @ Arizona — 10:00 PM ET
- Listen
- University of Cincinnati: ESPN 1530 WCKY | 102.7 WEBN | NewsRadio 700 WLW
San José State @ Hawai'i — 10:59 PM ET