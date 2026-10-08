College Football Games Today: Saturday, October 10, Schedule, Times, & How To Stream
By iHeartRadio
October 10, 2026
Week 6 of the college football season is set to deliver crucial games across the Big Ten, SEC, and Group of Six conferences on Saturday (October 10, 2026). These matchups are expected to shape the College Football Playoff (CFP) race and could determine which teams remain in contention as the season progresses.
#7 Indiana @ Nebraska — 12:00 PM ET
Texas A&M @ #14 Missouri — 12:00 PM ET
- Listen
- Texas A&M University: TalkRadio 1370
- University of Missouri: 95.7 / 710 KCMO | 98.1 / 980 KMBZ
UCF @ #18 Oklahoma State — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Central Florida: 96.9 The Game
- Oklahoma State University: 96.1 KXY
North Carolina @ #25 Pittsburgh — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Pittsburgh: 93.7 The Fan | 100.1 / 1020 KDKA
Arizona @ West Virginia — 12:00 PM ET
Wake Forest @ NC State — 12:00 PM ET
- Listen
- NC State University: Real Rock 105.7 | NewsRadio 570 WWNC
Tulane @ Army — 12:00 PM ET
- Listen
- Tulane University: New Orleans' BIN 1280
Sacramento State @ Bowling Green — 12:00 PM ET
- Listen:
- Sacramento State University: ESPN 1320
- Bowling Green State University: AM 1280 WONW | Fox Sports 1230 The Gambler
Ball State @ Northwestern — 12:30 PM ET
South Carolina @ #16 Florida — 12:45 PM ET
- Listen:
- University of South Carolina: Greenville's BIN 1440
- University of Florida: FOX Sports 940 | SportsRadio 1230 The Gambler | Real Radio 92.1
Old Dominion @ App State — 1:00 PM ET
Miami (OH) @ Massachusetts — 2:00 PM ET
#1 Texas vs. Oklahoma — 3:30 PM ET
- Listen:
- University of Texas: 1300 THE ZONE | SportsTalk 790 | Fox Sports 1700 | 950 KPRC | NewsRadio 740 KTRH | NewsRadio 1080 KRLD
- University of Oklahoma: 97.5 KMOD | 1430 The Buzz
Stanford @ #3 Notre Dame — 3:30 PM ET
- Listen:
- Stanford University: PowerTalk 1360 KFIV
- University of Notre Dame: WBBM Newsradio | The Bet Chicago
#9 Ole Miss @ Vanderbilt — 3:30 PM ET
#21 UCLA @ #13 Oregon — 3:30 PM ET
- Listen:
- University of Oregon: 105.1 The Fan
#22 Houston @ Kansas State — 3:30 PM ET
- Listen:
- Kansas State University: 610 / 96.5 The Fan | 1240 / 97.5 KFH
Duke @ Georgia Tech — 3:30 PM ET
Virginia Tech @ California — 3:30 PM ET
- Listen:
- Virginia Tech University: 106.7 The Fan | 910 The Fan | NewsRadio 1140 WRVA | Bloomberg 99.1
Illinois @ Michigan State — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Illinois: Fox Sports Radio 1230
Charlotte @ North Texas — 3:30 PM ET
Tulsa @ Navy — 3:30 PM ET
- Listen
- U.S. Naval Academy: 99.9 WNAV | Fox Sports 990 | 97.3 The Fan
Eastern Michigan @ Akron — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Akron: Fox Sports 1350 The Gambler
Buffalo @ Toledo — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Buffalo: Fox Sports 1280
- University of Toledo: NewsRadio 1370 WSPD | Fox Sports 1230
Central Michigan @ Ohio — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Central Michigan: 96.1 The Game | TalkRadio 1230 WTKG
Kent State @ Western Michigan — 3:30 PM ET
UConn @ Temple — 3:45 PM ET
- Listen:
- University of Connecticut: Fox Sports 97.9 | Fox Sports 1300
Rice @ East Carolina — 4:00 PM ET
Maryland @ #5 Ohio State — 4:15 PM ET
- Listen:
- University of Maryland: The Team 980 / 95.9 | 105.7 The Fan | The Bet Baltimore
#15 Tennessee @ Arkansas — 4:15 PM ET
- Listen:
- University of Tennessee: 107.7 WIVK | The Bet Memphis | ESPN 92.9
San Diego State @ Oregon State — 6:00 PM ET
- Listen
- San Diego State University: San Diego Sports 760
- Oregon State University: NewsRadio 1190 KEX
#10 LSU @ Kentucky — 7:00 PM ET
- Listen
- Louisiana State University: 870 / 105.3 WWL
- University of Kentucky: NewsRadio 630 WLAP | 98.1 The Bull
UAB @ Memphis — 7:00 PM ET
Nevada @ UTEP — 7:00 PM ET
North Dakota State @ UNLV — 7:00 PM ET
Coastal Carolina @ Marshall — 7:00 PM ET
- Listen
- Marshall University | Fox Sports 1400
#2 Georgia @ #6 Alabama — 7:30 PM ET
- Listen
- University of Georgia: 98.7 WGIG
- University of Alabama: NewsRadio 101.9 Big WAAX | WCJM 100.9 The Bull
#19 USC @ Penn State — 7:30 PM ET
- Listen
- University of Southern California: 106.7 KROQ
- Penn State: Rock 95.5 | NewsRadio 1400 WRAK | Kiss 102.7
Syracuse @ Virginia — 7:30 PM ET
- Listen:
- Syracuse University: NewsRadio 570 WSYR | NewsRadio WHAM 1180 | Fox Sports 1280 | NewsRadio 103.1 / 810 WGY | Fox Sports 980 & 95.9 FM | Fox Sports 1430
- University of Virginia: NewsRadio 1140 WRVA
Air Force @ Northern Illinois — 7:30 PM ET
James Madison @ Georgia Southern — 7:30 PM ET
Louisiana @ Louisiana Tech — 7:30 PM ET
Minnesota @ Purdue — 8:00 PM ET
- Listen
- University of Minnesota: KFAN FM 100.3
- Purdue University: Fox Sports 1260
Kansas @ #12 Utah — 10:15 PM ET
#23 Boise State @ Fresno State — 10:30 PM ET
- Listen
- California State University, Fresno: Fox Sports 1340 | Fox Sports 970 & 800 | Fox Sports 1280
Hawai'i @ Arizona State — 10:30 PM ET