College Football Games Today: Saturday, October 10, Schedule, Times, & How To Stream

By iHeartRadio

October 10, 2026

Close up on an american football ball
Photo: 8213erika / iStock / Getty Images

Week 6 of the college football season is set to deliver crucial games across the Big Ten, SEC, and Group of Six conferences on Saturday (October 10, 2026). These matchups are expected to shape the College Football Playoff (CFP) race and could determine which teams remain in contention as the season progresses.

#7 Indiana @ Nebraska — 12:00 PM ET

Texas A&M @ #14 Missouri — 12:00 PM ET

UCF @ #18 Oklahoma State — 12:00 PM ET

North Carolina @ #25 Pittsburgh — 12:00 PM ET

Arizona @ West Virginia — 12:00 PM ET

Wake Forest @ NC State — 12:00 PM ET

Tulane @ Army — 12:00 PM ET

Sacramento State @ Bowling Green — 12:00 PM ET

Ball State @ Northwestern — 12:30 PM ET

South Carolina @ #16 Florida — 12:45 PM ET

Old Dominion @ App State — 1:00 PM ET

Miami (OH) @ Massachusetts — 2:00 PM ET

#1 Texas vs. Oklahoma — 3:30 PM ET

Stanford @ #3 Notre Dame — 3:30 PM ET

#9 Ole Miss @ Vanderbilt — 3:30 PM ET

#21 UCLA @ #13 Oregon — 3:30 PM ET

#22 Houston @ Kansas State — 3:30 PM ET

Duke @ Georgia Tech — 3:30 PM ET

Virginia Tech @ California — 3:30 PM ET

Illinois @ Michigan State — 3:30 PM ET

Charlotte @ North Texas — 3:30 PM ET

Tulsa @ Navy — 3:30 PM ET

Eastern Michigan @ Akron — 3:30 PM ET

Buffalo @ Toledo — 3:30 PM ET

Central Michigan @ Ohio — 3:30 PM ET

Kent State @ Western Michigan — 3:30 PM ET

UConn @ Temple — 3:45 PM ET

Rice @ East Carolina — 4:00 PM ET

Maryland @ #5 Ohio State — 4:15 PM ET

#15 Tennessee @ Arkansas — 4:15 PM ET

San Diego State @ Oregon State — 6:00 PM ET

#10 LSU @ Kentucky — 7:00 PM ET

UAB @ Memphis — 7:00 PM ET

Nevada @ UTEP — 7:00 PM ET

North Dakota State @ UNLV — 7:00 PM ET

Coastal Carolina @ Marshall — 7:00 PM ET

#2 Georgia @ #6 Alabama — 7:30 PM ET

#19 USC @ Penn State — 7:30 PM ET

Syracuse @ Virginia — 7:30 PM ET

Air Force @ Northern Illinois — 7:30 PM ET

James Madison @ Georgia Southern — 7:30 PM ET

Louisiana @ Louisiana Tech — 7:30 PM ET

Minnesota @ Purdue — 8:00 PM ET

Kansas @ #12 Utah — 10:15 PM ET

#23 Boise State @ Fresno State — 10:30 PM ET

Hawai'i @ Arizona State — 10:30 PM ET

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