College Football Games Today: Saturday, October 10, Schedule, Times, & How To Stream

Week 6 of the college football season is set to deliver crucial games across the Big Ten, SEC, and Group of Six conferences on Saturday (October 10, 2026). These matchups are expected to shape the College Football Playoff (CFP) race and could determine which teams remain in contention as the season progresses.

#7 Indiana @ Nebraska — 12:00 PM ET

Texas A&M @ #14 Missouri — 12:00 PM ET

UCF @ #18 Oklahoma State — 12:00 PM ET

Listen University of Central Florida: 96.9 The Game Oklahoma State University: 96.1 KXY



North Carolina @ #25 Pittsburgh — 12:00 PM ET

Arizona @ West Virginia — 12:00 PM ET

Wake Forest @ NC State — 12:00 PM ET

Tulane @ Army — 12:00 PM ET

Listen Tulane University: New Orleans' BIN 1280



Sacramento State @ Bowling Green — 12:00 PM ET

Ball State @ Northwestern — 12:30 PM ET

South Carolina @ #16 Florida — 12:45 PM ET

Old Dominion @ App State — 1:00 PM ET

Miami (OH) @ Massachusetts — 2:00 PM ET

#1 Texas vs. Oklahoma — 3:30 PM ET

Stanford @ #3 Notre Dame — 3:30 PM ET

#9 Ole Miss @ Vanderbilt — 3:30 PM ET

#21 UCLA @ #13 Oregon — 3:30 PM ET

Listen: University of Oregon: 105.1 The Fan



#22 Houston @ Kansas State — 3:30 PM ET

Duke @ Georgia Tech — 3:30 PM ET

Virginia Tech @ California — 3:30 PM ET

Illinois @ Michigan State — 3:30 PM ET

Listen University of Illinois: Fox Sports Radio 1230



Charlotte @ North Texas — 3:30 PM ET

Tulsa @ Navy — 3:30 PM ET

Eastern Michigan @ Akron — 3:30 PM ET

Listen University of Akron: Fox Sports 1350 The Gambler



Buffalo @ Toledo — 3:30 PM ET

Central Michigan @ Ohio — 3:30 PM ET

Kent State @ Western Michigan — 3:30 PM ET

UConn @ Temple — 3:45 PM ET

Rice @ East Carolina — 4:00 PM ET

Maryland @ #5 Ohio State — 4:15 PM ET

#15 Tennessee @ Arkansas — 4:15 PM ET

San Diego State @ Oregon State — 6:00 PM ET

Listen San Diego State University: San Diego Sports 760 Oregon State University: NewsRadio 1190 KEX



#10 LSU @ Kentucky — 7:00 PM ET

UAB @ Memphis — 7:00 PM ET

Nevada @ UTEP — 7:00 PM ET

North Dakota State @ UNLV — 7:00 PM ET

Coastal Carolina @ Marshall — 7:00 PM ET

Listen Marshall University | Fox Sports 1400



#2 Georgia @ #6 Alabama — 7:30 PM ET

#19 USC @ Penn State — 7:30 PM ET

Syracuse @ Virginia — 7:30 PM ET

Air Force @ Northern Illinois — 7:30 PM ET

James Madison @ Georgia Southern — 7:30 PM ET

Louisiana @ Louisiana Tech — 7:30 PM ET

Minnesota @ Purdue — 8:00 PM ET

Kansas @ #12 Utah — 10:15 PM ET

#23 Boise State @ Fresno State — 10:30 PM ET

Hawai'i @ Arizona State — 10:30 PM ET