College Football Games Today: Saturday, October 17 Schedule, Times & How To Stream

By iHeartRadio

October 17, 2026

Gridiron American football
Photo: Douglas Sacha / Moment / Getty Images

Week 7 of the college football season is set to deliver with multiple top-10 clashes and pivotal matchups that could shape the playoff race. Two games between top-10 teams headline a schedule filled with at least six AP Top 25 matchups.

Today's action kicks off with Ohio State traveling to face Indiana in what is being called the biggest home game in Indiana history. The Hoosiers are riding a 22-game winning streak and could make a strong case for the No. 1 ranking if they defeat the Buckeyes.

Another high-stakes contest features Missouri facing Ole Miss in the SEC, with both teams ranked in the top 25. Another big matchup features Oklahoma, fresh off an upset over Texas, taking on Kentucky.

Saturday night, all eyes will turn to Provo, Utah, where Notre Dame faces off against BYU in a battle of undefeated teams.

#4 Ohio State @ #5 Indiana — 12:00 PM ET

Florida @ #7 Texas — 12:00 PM ET

#16 Mississippi State @ #22 LSU — 12:00 PM ET

Virginia @ #24 SMU — 12:00 PM ET

#25 Northwestern @ Michigan State — 12:00 PM ET

Cincinnati @ West Virginia — 12:00 PM ET

Kansas @ Kansas State — 12:00 PM ET

Charleston Southern @ Clemson — 12:00 PM ET

Pittsburgh @ Boston College — 12:00 PM ET

Florida Atlantic @ Army — 12:00 PM ET

Ball State @ Bowling Green — 12:00 PM ET

Georgia State @ James Madison — 12:00 PM ET

Rutgers @ Maryland — 12:30 PM ET

The Citadel @ Texas A&M — 1:00 PM ET

Charlotte @ Temple — 1:00 PM ET

Massachusetts @ Buffalo — 1:00 PM ET

Western Michigan @ Central Michigan — 1:30 PM ET

Auburn @ #1 Georgia — 3:30 PM ET

#6 Alabama @ #14 Tennessee — 3:30 PM ET

#13 Missouri @ #9 Ole Miss — 3:30 PM ET

Arizona State @ #10 Texas Tech — 3:30 PM ET

Georgia Tech @ Virginia Tech — 3:30 PM ET

North Carolina @ Duke — 3:30 PM ET

Northern Illinois @ Wyoming — 3:30 PM ET

UNLV @ Air Force — 3:30 PM ET

Toledo @ Eastern Michigan — 3:30 PM ET

Akron @ Miami (OH) — 3:30 PM ET

Tulsa @ Rice — 4:30 PM ET

Troy @ Louisiana — 5:00 PM ET

Washington State @ Oregon State — 6:00 PM ET

Florida State @ #3 Miami — 7:00 PM ET

Arkansas @ Vanderbilt — 7:00 PM ET

TCU @ Baylor — 7:00 PM ET

Kent State @ South Florida — 7:00 PM ET

Nevada @ North Dakota State — 7:00 PM ET

Arkansas State @ Southern Miss — 7:00 PM ET

#2 Notre Dame @ #8 BYU — 7:30 PM ET

Wisconsin @ #12 UCLA — 7:30 PM ET

#15 Kentucky @ Oklahoma — 7:30 PM ET

#18 Oklahoma State @ #20 Houston — 7:30 PM ET

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Elon @ Stanford — 7:30 PM ET

Louisville @ Syracuse — 7:30 PM ET

Navy @ UTSA — 8:00 PM ET

Louisiana Tech @ UL Monroe — 8:00 PM ET

San José State @ UTEP — 9:00 PM ET

Ohio @ Sacramento State — 10:00 PM ET

#21 Wake Forest @ California — 10:30 PM ET

Fresno State @ San Diego State — 10:30 PM ET

New Mexico @ Hawai'i — 10:30 PM ET

Nebraska @ Oregon — 11:00 PM ET

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