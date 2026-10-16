College Football Games Today: Saturday, October 17 Schedule, Times & How To Stream
By iHeartRadio
October 17, 2026
Week 7 of the college football season is set to deliver with multiple top-10 clashes and pivotal matchups that could shape the playoff race. Two games between top-10 teams headline a schedule filled with at least six AP Top 25 matchups.
Today's action kicks off with Ohio State traveling to face Indiana in what is being called the biggest home game in Indiana history. The Hoosiers are riding a 22-game winning streak and could make a strong case for the No. 1 ranking if they defeat the Buckeyes.
Another high-stakes contest features Missouri facing Ole Miss in the SEC, with both teams ranked in the top 25. Another big matchup features Oklahoma, fresh off an upset over Texas, taking on Kentucky.
Saturday night, all eyes will turn to Provo, Utah, where Notre Dame faces off against BYU in a battle of undefeated teams.
#4 Ohio State @ #5 Indiana — 12:00 PM ET
- Listen
- Ohio State University: Majic 95.9 | NewsRadio 98.3 WMAN
Florida @ #7 Texas — 12:00 PM ET
- Listen:
- University of Florida: FOX Sports 940 | SportsRadio 1230 The Gambler | Real Radio 92.1
- University of Texas: 1300 THE ZONE | SportsTalk 790 | Fox Sports 1700 | 950 KPRC | NewsRadio 740 KTRH | NewsRadio 1080 KRLD
#16 Mississippi State @ #22 LSU — 12:00 PM ET
- Listen:
- Louisiana State University: 870 / 105.3 WWL
Virginia @ #24 SMU — 12:00 PM ET
- Listen:
- University of Virginia: NewsRadio 1140 WRVA
#25 Northwestern @ Michigan State — 12:00 PM ET
Cincinnati @ West Virginia — 12:00 PM ET
- Listen:
- University of Cincinnati: ESPN 1530 | NewsRadio 700 WLW | 102.7 WEBN
Kansas @ Kansas State — 12:00 PM ET
- Listen:
- Kansas State University: 610 / 96.5 The Fan | 1240 / 97.5 KFH
Charleston Southern @ Clemson — 12:00 PM ET
Pittsburgh @ Boston College — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Pittsburgh: 93.7 The Fan | 100.1 / 1020 KDKA
- Boston College: WEEI 93.7 | 850 WEEI
Florida Atlantic @ Army — 12:00 PM ET
Ball State @ Bowling Green — 12:00 PM ET
- Listen:
- Bowling Green State University: AM 1280 WONW | Fox Sports 1230 The Gambler
Georgia State @ James Madison — 12:00 PM ET
Rutgers @ Maryland — 12:30 PM ET
- Listen:
- Rutgers University: SportsRadio 101.9 / 66 WFAN | 710 WOR
- University of Maryland: The Team 980 / 95.9 | 105.7 The Fan | The Bet Baltimore
The Citadel @ Texas A&M — 1:00 PM ET
- Listen
- Texas A&M University: TalkRadio 1370
Charlotte @ Temple — 1:00 PM ET
Massachusetts @ Buffalo — 1:00 PM ET
- Listen
- University of Buffalo: Fox Sports 1280
Western Michigan @ Central Michigan — 1:30 PM ET
- Listen
- University of Central Michigan: 96.1 The Game | TalkRadio 1230 WTKG
Auburn @ #1 Georgia — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Georgia: 98.7 WGIG
#6 Alabama @ #14 Tennessee — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Alabama: NewsRadio 101.9 Big WAAX | WCJM 100.9 The Bull
- University of Tennessee: 107.7 WIVK | The Bet Memphis | ESPN 92.9
#13 Missouri @ #9 Ole Miss — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Missouri: 95.7 / 710 KCMO | 98.1 / 980 KMBZ
Arizona State @ #10 Texas Tech — 3:30 PM ET
Georgia Tech @ Virginia Tech — 3:30 PM ET
- Listen:
- Virginia Tech University: 106.7 The Fan | 910 The Fan | NewsRadio 1140 WRVA | Bloomberg 99.1
North Carolina @ Duke — 3:30 PM ET
- Penn State @ Michigan — 3:30 PM ET
Listen
- Penn State University: Rock 95.5 | NewsRadio 1400 WRAK | Kiss 102.7
Northern Illinois @ Wyoming — 3:30 PM ET
UNLV @ Air Force — 3:30 PM ET
Toledo @ Eastern Michigan — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Toledo: NewsRadio 1370 WSPD | Fox Sports 1230
Akron @ Miami (OH) — 3:30 PM ET
Tulsa @ Rice — 4:30 PM ET
Troy @ Louisiana — 5:00 PM ET
Washington State @ Oregon State — 6:00 PM ET
- Listen
- University of Toledo: NewsRadio 1370 WSPD | Fox Sports 1230
Florida State @ #3 Miami — 7:00 PM ET
- Listen
- Florida State University: 100.7 WFLA | 94.9 TNT |X101.5 |NewsRadio WFLA Orlando
- University of Miami: 104.3 / 560 WQAM
Arkansas @ Vanderbilt — 7:00 PM ET
TCU @ Baylor — 7:00 PM ET
Kent State @ South Florida — 7:00 PM ET
Nevada @ North Dakota State — 7:00 PM ET
Arkansas State @ Southern Miss — 7:00 PM ET
- Listen
- University of Southern Mississippi: NewsRadio 104.9 WBUV | NewsRadio 620 WJDX
#2 Notre Dame @ #8 BYU — 7:30 PM ET
- Listen:
- University of Notre Dame: WBBM Newsradio | The Bet Chicago
Wisconsin @ #12 UCLA — 7:30 PM ET
- Listen
- University of Wisconsin: NewsTalk 1310 WIBA | 101.5 WIBA FM | Fox Sports 920 | 97.3 The Game
#15 Kentucky @ Oklahoma — 7:30 PM ET
- Listen
- University of Wisconsin: NewsTalk 1310 WIBA | 101.5 WIBA FM | Fox Sports 920 | 97.3 The Game
- University of Oklahoma: 107.7 The Franchise | 1430 The Buzz | 97.5 KMOD
#18 Oklahoma State @ #20 Houston — 7:30 PM ET
- Listen
- Oklahoma State University: 96.1 KXY
Elon @ Stanford — 7:30 PM ET
- Listen:
- Stanford University: PowerTalk 1360 KFIV
Louisville @ Syracuse — 7:30 PM ET
- Listen
- University of Louisville: NewsRadio 840 WHAS | SportsTalk 790 WKRD | ESPN 1530
- Syracuse University: NewsRadio 570 WSYR | Fox Sports 980 / 95.9 | Fox Sports 1280 | Fox Sports 1430 | NewsRadio 103.1 / 810 WGY | NewsRadio WHAM 1180 | B107.5
Navy @ UTSA — 8:00 PM ET
- Listen:
- U.S. Naval Academy: 97.3 The Fan
Louisiana Tech @ UL Monroe — 8:00 PM ET
San José State @ UTEP — 9:00 PM ET
Ohio @ Sacramento State — 10:00 PM ET
- Listen:
- University of Colorado: 630 KHOW
#21 Wake Forest @ California — 10:30 PM ET
Fresno State @ San Diego State — 10:30 PM ET
- Listen:
- Fresno State University: Fox Sports 1340 | KRDU 1130 | Fox Sports 970 | Fox Sports 1280
New Mexico @ Hawai'i — 10:30 PM ET
Nebraska @ Oregon — 11:00 PM ET