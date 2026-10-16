College Football Games Today: Saturday, October 17 Schedule, Times & How To Stream

Week 7 of the college football season is set to deliver with multiple top-10 clashes and pivotal matchups that could shape the playoff race. Two games between top-10 teams headline a schedule filled with at least six AP Top 25 matchups.

Today's action kicks off with Ohio State traveling to face Indiana in what is being called the biggest home game in Indiana history. The Hoosiers are riding a 22-game winning streak and could make a strong case for the No. 1 ranking if they defeat the Buckeyes.

Another high-stakes contest features Missouri facing Ole Miss in the SEC, with both teams ranked in the top 25. Another big matchup features Oklahoma, fresh off an upset over Texas, taking on Kentucky.

Saturday night, all eyes will turn to Provo, Utah, where Notre Dame faces off against BYU in a battle of undefeated teams.

#4 Ohio State @ #5 Indiana — 12:00 PM ET

Florida @ #7 Texas — 12:00 PM ET

#16 Mississippi State @ #22 LSU — 12:00 PM ET

Virginia @ #24 SMU — 12:00 PM ET

Listen: University of Virginia: NewsRadio 1140 WRVA



#25 Northwestern @ Michigan State — 12:00 PM ET

Cincinnati @ West Virginia — 12:00 PM ET

Kansas @ Kansas State — 12:00 PM ET

Charleston Southern @ Clemson — 12:00 PM ET

Pittsburgh @ Boston College — 12:00 PM ET

Florida Atlantic @ Army — 12:00 PM ET

Ball State @ Bowling Green — 12:00 PM ET

Georgia State @ James Madison — 12:00 PM ET

Rutgers @ Maryland — 12:30 PM ET

The Citadel @ Texas A&M — 1:00 PM ET

Listen Texas A&M University: TalkRadio 1370



Charlotte @ Temple — 1:00 PM ET

Massachusetts @ Buffalo — 1:00 PM ET

Listen University of Buffalo: Fox Sports 1280



Western Michigan @ Central Michigan — 1:30 PM ET

Auburn @ #1 Georgia — 3:30 PM ET

Listen University of Georgia: 98.7 WGIG



#6 Alabama @ #14 Tennessee — 3:30 PM ET

#13 Missouri @ #9 Ole Miss — 3:30 PM ET

Arizona State @ #10 Texas Tech — 3:30 PM ET

Georgia Tech @ Virginia Tech — 3:30 PM ET

North Carolina @ Duke — 3:30 PM ET

Northern Illinois @ Wyoming — 3:30 PM ET

UNLV @ Air Force — 3:30 PM ET

Toledo @ Eastern Michigan — 3:30 PM ET

Akron @ Miami (OH) — 3:30 PM ET

Tulsa @ Rice — 4:30 PM ET

Troy @ Louisiana — 5:00 PM ET

Washington State @ Oregon State — 6:00 PM ET

Florida State @ #3 Miami — 7:00 PM ET

Arkansas @ Vanderbilt — 7:00 PM ET

TCU @ Baylor — 7:00 PM ET

Kent State @ South Florida — 7:00 PM ET

Nevada @ North Dakota State — 7:00 PM ET

Arkansas State @ Southern Miss — 7:00 PM ET

#2 Notre Dame @ #8 BYU — 7:30 PM ET

Wisconsin @ #12 UCLA — 7:30 PM ET

#15 Kentucky @ Oklahoma — 7:30 PM ET

#18 Oklahoma State @ #20 Houston — 7:30 PM ET

Listen Oklahoma State University: 96.1 KXY



Elon @ Stanford — 7:30 PM ET

Listen: Stanford University: PowerTalk 1360 KFIV



Louisville @ Syracuse — 7:30 PM ET

Navy @ UTSA — 8:00 PM ET

Louisiana Tech @ UL Monroe — 8:00 PM ET

San José State @ UTEP — 9:00 PM ET

Ohio @ Sacramento State — 10:00 PM ET

Listen: University of Colorado: 630 KHOW



#21 Wake Forest @ California — 10:30 PM ET

Fresno State @ San Diego State — 10:30 PM ET

New Mexico @ Hawai'i — 10:30 PM ET

Nebraska @ Oregon — 11:00 PM ET