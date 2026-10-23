College Football Games Today, October 24: Schedule, Start Times And How To Stream
By Bill Galluccio
October 24, 2026
College football fans are still catching their breath after last Saturday, and Week 8 doesn’t give them much time to recover.
Five of the eight highest-ranked teams lost on the same day last weekend, a first in the history of the poll. That shakeup vaulted undefeated Miami to No. 1 and BYU to No. 2 after its controversial win over Notre Dame. Notre Dame, Ohio State, and Georgia are all off this weekend, so the spotlight shifts to a handful of ranked teams playing in tough spots including No. 7 Ole Miss at No. 19 Texas, No. 14 Houston at No. 10 Utah, and No. 6 Indiana at Michigan.
Pittsburgh @ Miami — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Pittsburgh: 93.7 The Fan | 100.1 / 1020 KDKA
- University of Miami: 104.3 / 560 WQAM
Indiana @ Michigan — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Michigan: NewsRadio WOOD 1300 / 106.9
Texas Tech @ Cincinnati — 12:00 PM ET
- Listen
- Texas Tech University: TalkRadio 1190 KFXR
- University of Cincinnati: ESPN 1530 | NewsRadio 700 WLW | 102.7 WEBN
LSU @ Auburn — 12:00 PM ET
- Listen:
- Louisiana State University: 870 / 105.3 WWL
California @ SMU — 12:00 PM ET
Rutgers @ Northwestern — 12:00 PM ET
- Listen:
- Rutgers University: SportsRadio 101.9 / 66 WFAN | 710 WOR
West Virginia @ TCU — 12:00 PM ET
Rice @ Florida Atlantic — 12:00 PM ET
Western Michigan @ Toledo — 12:00 PM ET
- Listen
- University of Toledo: NewsRadio 1370 WSPD | Fox Sports 1230
Baylor @ Kansas — 1:00 PM ET
Akron @ Kent State — 1:00 PM ET
Miami (OH) @ Central Michigan — 1:00 PM ET
- Listen
- University of Central Michigan: 96.1 The Game | TalkRadio 1230 WTKG
Oregon @ Illinois — 3:00 PM ET
- Listen
- University of Illinois: Fox Sports 1230
BYU @ UCF — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Central Florida: 96.9 The Game
Michigan State @ UCLA — 3:30 PM ET
Tennessee @ South Carolina — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Tennessee: 107.7 WIVK | The Bet Memphis | ESPN 92.9
- University of South Carolina: BIN 1440
Texas A&M @ Alabama — 3:30 PM ET
- Listen
- Texas A&M University: TalkRadio 1370
- University of Alabama: NewsRadio 101.9 Big WAAX | WCJM 100.9 The Bull
Iowa @ Minnesota — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Iowa: NewsRadio 1040 WHO | NewsRadio 600 WMT | NewsTalk 1420 WOC | NewsRadio 800 KXIC
- University of Minnesota: KFAN FM 100.3
Oklahoma @ Mississippi State — 3:30 PM ET
- Listen
- University of Oklahoma: 107.7 The Franchise | 1430 The Buzz | 97.5 KMOD
Boston College @ Georgia Tech — 3:30 PM ET
North Texas @ Navy — 3:30 PM ET
- Listen:
- U.S. Naval Academy: 97.3 The Fan
Hawai'i @ Northern Illinois — 3:30 PM ET
Sacramento State @ Ball State — 3:30 PM ET
Bowling Green @ Buffalo — 3:30 PM ET
- Listen:
- Bowling Green State University: AM 1280 WONW | Fox Sports 1230 The Gambler
- University of Buffalo: Fox Sports 1280
Kansas State @ Arizona State — 3:45 PM ET
- Listen:
- Kansas State University: 610 / 96.5 The Fan | 1240 / 97.5 KFH
Eastern Michigan @ Ohio — 4:00 PM ET
- Listen:
- Ohio State University: Majic 95.9 | NewsRadio 98.3 WMAN
UL Monroe @ Troy — 4:00 PM ET
San José State @ Nevada — 5:00 PM ET
Louisiana @ Southern Miss — 5:00 PM ET
- Listen
- University of Southern Mississippi: NewsRadio 104.9 WBUV | NewsRadio 620 WJDX
Old Dominion @ Louisiana Tech — 5:00 PM ET
Boise State @ Washington State — 6:00 PM ET
San Diego State @ Colorado State — 6:30 PM ET
- Listen
- San Diego State University: San Diego Sports 760
Colorado @ Oklahoma State — 7:00 PM ET
Virginia Tech @ Clemson — 7:00 PM ET
- Listen:
- Virginia Tech University: 106.7 The Fan | 910 The Fan | NewsRadio 1140 WRVA | Bloomberg 99.1
Georgia State @ Arkansas State — 7:00 PM ET
Ole Miss @ Texas — 7:30 PM ET
- Listen:
- University of Texas: 1300 THE ZONE | SportsTalk 790 | Fox Sports 1700 | 950 KPRC | NewsRadio 740 KTRH | NewsRadio 1080 KRLD
Vanderbilt @ Kentucky — 7:30 PM ET
- Listen:
- University of Kentucky: NewsRadio 630 WLAP | 98.1 The Bull
USC @ Wisconsin — 7:30 PM ET
- Listen:
- University of Southern California: 106.7 KROQ
- University of Wisconsin: NewsTalk 1310 WIBA | 101.5 WIBA FM | Fox Sports 920 | 97.3 The Game
Iowa State @ Arizona — 7:30 PM ET
- Listen:
- Iowa State University: 100.3 The Bus | 1460 / 106.3 KXNO | NewsTalk 1430 KASI | Now 105.1
Syracuse @ North Carolina — 7:30 PM ET
- Listen
- Syracuse University: NewsRadio 570 WSYR | Fox Sports 980 / 95.9 | Fox Sports 1280 | Fox Sports 1430 | NewsRadio 103.1 / 810 WGY | NewsRadio WHAM 1180 | B107.5
Utah State @ Texas State — 7:30 PM ET
UTSA @ Tulane — 8:00 PM ET
- Listen:
- University of Texas at San Antonio: Ticket 760
- Tulane University: BIN 1280
North Dakota State @ New Mexico — 10:00 PM ET
Houston @ Utah — 10:15 PM ET
- Listen:
- University of Houston: 950 KPRC