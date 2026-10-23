College Football Games Today, October 24: Schedule, Start Times And How To Stream

College football fans are still catching their breath after last Saturday, and Week 8 doesn’t give them much time to recover.

Five of the eight highest-ranked teams lost on the same day last weekend, a first in the history of the poll. That shakeup vaulted undefeated Miami to No. 1 and BYU to No. 2 after its controversial win over Notre Dame. Notre Dame, Ohio State, and Georgia are all off this weekend, so the spotlight shifts to a handful of ranked teams playing in tough spots including No. 7 Ole Miss at No. 19 Texas, No. 14 Houston at No. 10 Utah, and No. 6 Indiana at Michigan.

Pittsburgh @ Miami — 12:00 PM ET

Indiana @ Michigan — 12:00 PM ET

Listen University of Michigan: NewsRadio WOOD 1300 / 106.9



Texas Tech @ Cincinnati — 12:00 PM ET

LSU @ Auburn — 12:00 PM ET

California @ SMU — 12:00 PM ET

Rutgers @ Northwestern — 12:00 PM ET

West Virginia @ TCU — 12:00 PM ET

Rice @ Florida Atlantic — 12:00 PM ET

Western Michigan @ Toledo — 12:00 PM ET

Baylor @ Kansas — 1:00 PM ET

Akron @ Kent State — 1:00 PM ET

Miami (OH) @ Central Michigan — 1:00 PM ET

Oregon @ Illinois — 3:00 PM ET

Listen University of Illinois: Fox Sports 1230



BYU @ UCF — 3:30 PM ET

Listen University of Central Florida: 96.9 The Game



Michigan State @ UCLA — 3:30 PM ET

Tennessee @ South Carolina — 3:30 PM ET

Texas A&M @ Alabama — 3:30 PM ET

Iowa @ Minnesota — 3:30 PM ET

Oklahoma @ Mississippi State — 3:30 PM ET

Boston College @ Georgia Tech — 3:30 PM ET

North Texas @ Navy — 3:30 PM ET

Hawai'i @ Northern Illinois — 3:30 PM ET

Sacramento State @ Ball State — 3:30 PM ET

Bowling Green @ Buffalo — 3:30 PM ET

Kansas State @ Arizona State — 3:45 PM ET

Eastern Michigan @ Ohio — 4:00 PM ET

UL Monroe @ Troy — 4:00 PM ET

San José State @ Nevada — 5:00 PM ET

Louisiana @ Southern Miss — 5:00 PM ET

Old Dominion @ Louisiana Tech — 5:00 PM ET

Boise State @ Washington State — 6:00 PM ET

San Diego State @ Colorado State — 6:30 PM ET

Listen San Diego State University: San Diego Sports 760



Colorado @ Oklahoma State — 7:00 PM ET

Listen: University of Colorado: 630 KHOW Oklahoma State University: 96.1 KXY



Virginia Tech @ Clemson — 7:00 PM ET

Georgia State @ Arkansas State — 7:00 PM ET

Ole Miss @ Texas — 7:30 PM ET

Vanderbilt @ Kentucky — 7:30 PM ET

USC @ Wisconsin — 7:30 PM ET

Iowa State @ Arizona — 7:30 PM ET

Syracuse @ North Carolina — 7:30 PM ET

Utah State @ Texas State — 7:30 PM ET

UTSA @ Tulane — 8:00 PM ET

Listen: University of Texas at San Antonio: Ticket 760 Tulane University: BIN 1280



North Dakota State @ New Mexico — 10:00 PM ET

Houston @ Utah — 10:15 PM ET