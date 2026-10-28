College Football Games Today, October 31: Schedule, Start Times, And How To Stream
October 31, 2026
It’s Halloween, and college football is serving up a full plate of treats. Week 9 kicks off at noon ET on Saturday (October 31) and doesn’t wrap up until Oregon State and Fresno State take the field at 11 p.m. ET.
A couple of rivalries are on the road this year. Navy and Notre Dame meet at Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts, which marks the first time the series has been played in New England. Florida and Georgia will face off at 3:30 p.m. ET at Atlanta’s Mercedes-Benz Stadium while EverBank Stadium undergoes renovations. The night caps off with Ohio State visiting USC in primetime and a Pac-12 matchup between Texas State and Boise State.
Find out when your favorite team is playing below, and listen to select games live on the free iHeartRadio app.
Full Schedule For Saturday, October 31, 2026
Navy Midshipmen versus Notre Dame Fighting Irish (Foxborough, Massachusetts), 12 p.m. ET
- Listen
- Navy: 99.9 WNAV | Fox Sports 990 | 97.3 The Fan
- Notre Dame: WBBM Newsradio | The Bet Chicago
Arizona Wildcats at Texas Tech Red Raiders, 12 p.m. ET
- Listen
- Texas Tech University: TalkRadio 1190 AM
SMU Mustangs at Syracuse Orange, 12 p.m. ET
- Listen
- Syracuse University: NewsRadio 570 WSYR | NewsRadio WHAM 1180 | Fox Sports 1280 | NewsRadio 103.1 / 810 WGY | Fox Sports 980 & 95.9 FM | Fox Sports 1430
Wisconsin Badgers at Iowa Hawkeyes, 12 p.m. ET
- Listen
- University of Wisconsin: NewsTalk 1310 WIBA | 101.5 WIBA FM | Fox Sports 920 | 97.3 The Game
- University of Iowa: NewsRadio 800 KXIC | NewsRadio 600 WMT | NewsTalk 1420 WOC
California Golden Bears at NC State Wolfpack, 12 p.m. ET
- Listen
- NC State University: Real Rock 105.7 | NewsRadio 570 WWNC
Boston College Eagles at Duke Blue Devils, 12 p.m. ET
Illinois Fighting Illini at Maryland Terrapins, 12 p.m. ET
- Listen
- University of Illinois: Fox Sports Radio 1230
UAB Blazers at South Florida Bulls, 12 p.m. ET
Bowling Green Falcons at Western Michigan Broncos, 12 p.m. ET
- Listen
- Bowling Green State University: AM 1280 WONW | Fox Sports 1230 The Gambler
Michigan Wolverines at Rutgers Scarlet Knights, 12:30 p.m. ET
- Listen
- University of Michigan: Newsradio WOOD 1300 and 106.9 FM
- Rutgers University: 710 WOR
Auburn Tigers at Ole Miss Rebels, 12:45 p.m. ET
Marshall Thundering Herd at Old Dominion Monarchs, 1 p.m. ET
- Listen
- Marshall University: Fox Sports 1400
Kansas State Wildcats at Colorado Buffaloes, 2 p.m. ET
- Listen
- University of Colorado: 630 KHOW
Coastal Carolina Chanticleers at Georgia State Panthers, 2 p.m. ET
UConn Huskies at Air Force Falcons, 3 p.m. ET
- Listen
- University of Connecticut: Fox Sports 97.9 | Fox Sports 1300
Temple Owls at East Carolina Pirates, 3 p.m. ET
Louisiana Tech Bulldogs at South Alabama Jaguars, 3 p.m. ET
Stanford Cardinal at Louisville Cardinals, 3:15 p.m. ET
- Listen
- Stanford University: PowerTalk 1360 KFIV
- University of Louisville: NewsRadio 840 WHAS | SportsTalk 790 WKRD | ESPN 1530
Florida Gators versus Georgia Bulldogs (Atlanta, Georgia), 3:30 p.m. ET
- Listen
- University of Florida: FOX Sports 940 | SportsRadio 1230 The Gambler | Real Radio 92.1
- University of Georgia: 98.7 WGIG
Minnesota Golden Gophers at Indiana Hoosiers, 3:30 p.m. ET
- Listen
- University of Minnesota: KFAN FM 100.3
Arizona State Sun Devils at BYU Cougars, 3:30 p.m. ET
Northwestern Wildcats at Oregon Ducks, 3:30 p.m. ET
Kansas Jayhawks at TCU Horned Frogs, 3:30 p.m. ET
- Listen
- Texas Christian University: Lone Star 92.5
Colorado State Rams at Utah State Aggies, 3:30 p.m. ET
UTEP Miners at North Dakota State Bison, 3:30 p.m. ET
Florida International Panthers at Liberty Flames, 3:30 p.m. ET
Southern Miss Golden Eagles at UL Monroe Warhawks, 3:30 p.m. ET
- Listen
- University of Southern Mississippi: NewsRadio 104.9 WBUV | AM 620 WJDX
Utah Utes at Cincinnati Bearcats, 3:45 p.m. ET
- Listen
- University of Cincinnati: ESPN 1530 WCKY | 102.7 WEBN | NewsRadio 700 WLW
Virginia Cavaliers at Wake Forest Demon Deacons, 3:45 p.m. ET
New Mexico Lobos at San José State Spartans, 4 p.m. ET
Nevada Wolf Pack at UCLA Bruins, 4:15 p.m. ET
- Listen
- UCLA: AM 570 KLAC
South Carolina Gamecocks at Oklahoma Sooners, 4:15 p.m. ET
- Listen
- University of South Carolina: Greenville’s BIN 1440
- University of Oklahoma: 97.5 KMOD | 1430 The Buzz
Purdue Boilermakers at Penn State Nittany Lions, 4:15 p.m. ET
- Listen
- Purdue University: Fox Sports 1260
- Penn State University: Rock 95.5 | NewsRadio 1400 WRAK | Kiss 102.7
Appalachian State Mountaineers at Georgia Southern Eagles, 6:30 p.m. ET
Oklahoma State Cowboys at Iowa State Cyclones, 7 p.m. ET
- Listen
- Oklahoma State University: 96.1 KXY
- Iowa State University: NOW 105.1 | NewsTalk 1430 KASI | 100.3 The Bus | 1460 and 106.3 KXNO
Clemson Tigers at Florida State Seminoles, 7 p.m. ET
- Listen
- Florida State University: 100.7 WFLA | 94.9 TNT | X101.5 | NewsRadio WFLA Orlando
Washington State Cougars at San Diego State Aztecs, 7 p.m. ET
- Listen
- San Diego State University: San Diego Sports 760
Miami Hurricanes at North Carolina Tar Heels, 7:30 p.m. ET
Ohio State Buckeyes at USC Trojans, 7:30 p.m. ET
- Listen
- Ohio State University: NewsRadio 98.3 WMAN | Majic 95.9
Mississippi State Bulldogs at Texas Longhorns, 7:30 p.m. ET
- Listen
- University of Texas at Austin: AM 1300 THE ZONE | 98.1 KVET
Georgia Tech Yellow Jackets at Pittsburgh Panthers, 7:30 p.m. ET
Missouri Tigers at Arkansas Razorbacks, 7:45 p.m. ET
Washington Huskies at Nebraska Cornhuskers, 8 p.m. ET
- Listen
- University of Washington: SportsRadio 93.3 KJR
Army Black Knights at Memphis Tigers, 8 p.m. ET
Texas State Bobcats at Boise State Broncos, 10 p.m. ET
Northern Illinois Huskies at UNLV Rebels, 10:30 p.m. ET
Oregon State Beavers at Fresno State Bulldogs, 11 p.m. ET
- Listen
- Oregon State University: NewsRadio 1190 KEX
- California State University, Fresno: Fox Sports 1340 | Fox Sports 970 & 800 | Fox Sports 1280