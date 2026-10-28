College Football Games Today, October 31: Schedule, Start Times, And How To Stream

It’s Halloween, and college football is serving up a full plate of treats. Week 9 kicks off at noon ET on Saturday (October 31) and doesn’t wrap up until Oregon State and Fresno State take the field at 11 p.m. ET.

A couple of rivalries are on the road this year. Navy and Notre Dame meet at Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts, which marks the first time the series has been played in New England. Florida and Georgia will face off at 3:30 p.m. ET at Atlanta’s Mercedes-Benz Stadium while EverBank Stadium undergoes renovations. The night caps off with Ohio State visiting USC in primetime and a Pac-12 matchup between Texas State and Boise State.

Find out when your favorite team is playing below, and listen to select games live on the free iHeartRadio app.

Full Schedule For Saturday, October 31, 2026

Navy Midshipmen versus Notre Dame Fighting Irish (Foxborough, Massachusetts), 12 p.m. ET

Arizona Wildcats at Texas Tech Red Raiders, 12 p.m. ET

Listen Texas Tech University: TalkRadio 1190 AM



SMU Mustangs at Syracuse Orange, 12 p.m. ET

Wisconsin Badgers at Iowa Hawkeyes, 12 p.m. ET

California Golden Bears at NC State Wolfpack, 12 p.m. ET

Boston College Eagles at Duke Blue Devils, 12 p.m. ET

Illinois Fighting Illini at Maryland Terrapins, 12 p.m. ET

Listen University of Illinois: Fox Sports Radio 1230



UAB Blazers at South Florida Bulls, 12 p.m. ET

Bowling Green Falcons at Western Michigan Broncos, 12 p.m. ET

Michigan Wolverines at Rutgers Scarlet Knights, 12:30 p.m. ET

Auburn Tigers at Ole Miss Rebels, 12:45 p.m. ET

Marshall Thundering Herd at Old Dominion Monarchs, 1 p.m. ET

Listen Marshall University: Fox Sports 1400



Kansas State Wildcats at Colorado Buffaloes, 2 p.m. ET

Listen University of Colorado: 630 KHOW



Coastal Carolina Chanticleers at Georgia State Panthers, 2 p.m. ET

UConn Huskies at Air Force Falcons, 3 p.m. ET

Temple Owls at East Carolina Pirates, 3 p.m. ET

Louisiana Tech Bulldogs at South Alabama Jaguars, 3 p.m. ET

Stanford Cardinal at Louisville Cardinals, 3:15 p.m. ET

Florida Gators versus Georgia Bulldogs (Atlanta, Georgia), 3:30 p.m. ET

Minnesota Golden Gophers at Indiana Hoosiers, 3:30 p.m. ET

Listen University of Minnesota: KFAN FM 100.3



Arizona State Sun Devils at BYU Cougars, 3:30 p.m. ET

Northwestern Wildcats at Oregon Ducks, 3:30 p.m. ET

Kansas Jayhawks at TCU Horned Frogs, 3:30 p.m. ET

Listen Texas Christian University: Lone Star 92.5



Colorado State Rams at Utah State Aggies, 3:30 p.m. ET

UTEP Miners at North Dakota State Bison, 3:30 p.m. ET

Florida International Panthers at Liberty Flames, 3:30 p.m. ET

Southern Miss Golden Eagles at UL Monroe Warhawks, 3:30 p.m. ET

Utah Utes at Cincinnati Bearcats, 3:45 p.m. ET

Virginia Cavaliers at Wake Forest Demon Deacons, 3:45 p.m. ET

New Mexico Lobos at San José State Spartans, 4 p.m. ET

Nevada Wolf Pack at UCLA Bruins, 4:15 p.m. ET

Listen UCLA: AM 570 KLAC



South Carolina Gamecocks at Oklahoma Sooners, 4:15 p.m. ET

Purdue Boilermakers at Penn State Nittany Lions, 4:15 p.m. ET

Appalachian State Mountaineers at Georgia Southern Eagles, 6:30 p.m. ET

Oklahoma State Cowboys at Iowa State Cyclones, 7 p.m. ET

Clemson Tigers at Florida State Seminoles, 7 p.m. ET

Washington State Cougars at San Diego State Aztecs, 7 p.m. ET

Listen San Diego State University: San Diego Sports 760



Miami Hurricanes at North Carolina Tar Heels, 7:30 p.m. ET

Ohio State Buckeyes at USC Trojans, 7:30 p.m. ET

Mississippi State Bulldogs at Texas Longhorns, 7:30 p.m. ET

Georgia Tech Yellow Jackets at Pittsburgh Panthers, 7:30 p.m. ET

Missouri Tigers at Arkansas Razorbacks, 7:45 p.m. ET

Washington Huskies at Nebraska Cornhuskers, 8 p.m. ET

Listen University of Washington: SportsRadio 93.3 KJR



Army Black Knights at Memphis Tigers, 8 p.m. ET

Texas State Bobcats at Boise State Broncos, 10 p.m. ET

Northern Illinois Huskies at UNLV Rebels, 10:30 p.m. ET

Oregon State Beavers at Fresno State Bulldogs, 11 p.m. ET