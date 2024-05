ÉNERGIE Drummondville

Rock, Fun et rarement politiquement correct. MIDI FUN c’est un lunch avec des riffs de guitare légendaires, des drums pesants, un MacLeod qui décape les oreilles, des jeux emballants et des questions incongrues auxquelles les auditeurs répondent sans censure. Plus de Classiques, plus de Fun dès 11h25! Avec Pierre Pagé, Peter Macleod et Julie Bou !